So bili na delu ugrabitelji otrok? 12-letna Ljubljančanka Maja se je igrala v bloku, odtlej je niso videli

ZELO SKRIVNOSTNO IZGINOTJE

Štiri desetletja minevajo od enega najbolj skrivnostnih izginotij v Sloveniji.

»Je Majo pogoltnila Ljubljanica? Jo je kdo odpeljal? V času, ko to pišemo, je še vedno žarek upanja, čeprav zelo droban žarek.« S temi besedami je eden od kronistov nekaj dni po skrivnostnem izginotju 12-letne učenke petega razreda Maje Vojvoda v Kuzmičevi ulici za Bežigradom še upal, da bodo deklico našli živo. A je niso. Nikoli. Ne žive ne mrtve. Mlada Ljubljančanka je v neznano izginila pred natanko 40 leti (16. maja 1986) in le še malokdo se spominja, kako odmevna je bila v tistih časih zgodba o otrokovem izginotju skoraj sredi glavnega mesta Slovenije. Meščani so bili razburjeni in ...