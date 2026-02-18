  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SRCE PARAJOČA ZGODBA

So bivšo okužili s črno magijo?! V folijo so zavili lase, kri in črve

64-letnik je pred leti spoznal partnerico in upal na srečno življenje. A namesto tega, tako pravi, zdaj doživlja pravi pekel.
Sogovornik trdi, da so mu sorodniki pobrali ves denar (simbolična fotografija). FOTO: Simonapilolla/Getty Images
Sogovornik trdi, da so mu sorodniki pobrali ves denar (simbolična fotografija). FOTO: Simonapilolla/Getty Images
S. N.
 18. 2. 2026 | 07:21
A+A-
»Uničili so me,« je hud in glasen apel 64-letnika z območja Bele krajine. Danes je podnajemnik, svojčas je imel lasten dom. Z mamo sta pred leti kupila in uredila hišo. »Lani avgusta sem hišo prodal, ker nisem imel miru pred bratom moje bivše partnerice. Napadali so me in mi kradli, pridružila se jim je tudi moja partnerica!« je jasen, besen in ogorčen. Na jesen življenja je upal na mir, življenje v slogi in z družino. Danes skorajda preklinja dan, ko je spoznal svojo bivšo.  Nekdanjo je spoznal pred več leti, rodila se jima je hči, živeli so skupaj. Potem pa so se začele težave. »Preveč lepo ...

Več iz teme

črna magijadružinatežavezdravjeBela krajina
ZADNJE NOVICE
08:05
Lifestyle  |  Stil
IZBEREMO GLEDE NA POTREBE

Zamrzovalne omare so bolj pregledne, pred nakupom pa vseeno velja dobro razmisliti

Ko se odločamo za nakup novega hladilnega aparata, se pogosto znajdemo pred dilemo: izbrati kombinirani hladilnik z zamrzovalnikom ali poseči po dveh ločenih napravah – hladilniku in zamrzovalni skrinji.
18. 2. 2026 | 08:05
07:52
Novice  |  Slovenija
POTRES

Kaj se dogaja? Ta mesec skoraj ne mine dan, da nas ne bi treslo

Zadnji potres so zabeležili v noči na sredo v okolici Trbovelj.
18. 2. 2026 | 07:52
07:42
Novice  |  Svet
V FRANCIJI

Šesterica do smrti pretepla skrajno desnega aktivista, aretirali niso še nikogar

Napadalce na Quentina Deranqueja še iščejo.
18. 2. 2026 | 07:42
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ribje jedi, ki jih lahko pripravljate v času posta

Izbor najboljših ribjih jedi za postni čas: lignjev golaž, sardele v koruzni moki, ribji zvitki, brodet, ocvrti lignji iz pečice in riž z rakci. Preprosti in okusni recepti za lahkotne obroke brez mesa.
Odprta kuhinja18. 2. 2026 | 07:30
07:21
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SRCE PARAJOČA ZGODBA

So bivšo okužili s črno magijo?! V folijo so zavili lase, kri in črve

64-letnik je pred leti spoznal partnerico in upal na srečno življenje. A namesto tega, tako pravi, zdaj doživlja pravi pekel.
18. 2. 2026 | 07:21
07:13
Lifestyle  |  Astro
GRADIMO OBČUTEK VARNOSTI

Pluton in Mars: ta aspekt lahko prinaša nezmožnost za spolnost

Človek s tem aspektom se ne brani ali se brani premočno, ni ravnotežja, prave mere, občutek ogroženosti spodbuja zver v njem.
Joy Lotos18. 2. 2026 | 07:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki