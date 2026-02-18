So bivšo okužili s črno magijo?! V folijo so zavili lase, kri in črve

SRCE PARAJOČA ZGODBA

64-letnik je pred leti spoznal partnerico in upal na srečno življenje. A namesto tega, tako pravi, zdaj doživlja pravi pekel.

»Uničili so me,« je hud in glasen apel 64-letnika z območja Bele krajine. Danes je podnajemnik, svojčas je imel lasten dom. Z mamo sta pred leti kupila in uredila hišo. »Lani avgusta sem hišo prodal, ker nisem imel miru pred bratom moje bivše partnerice. Napadali so me in mi kradli, pridružila se jim je tudi moja partnerica!« je jasen, besen in ogorčen. Na jesen življenja je upal na mir, življenje v slogi in z družino. Danes skorajda preklinja dan, ko je spoznal svojo bivšo. Nekdanjo je spoznal pred več leti, rodila se jima je hči, živeli so skupaj. Potem pa so se začele težave. »Preveč lepo ...