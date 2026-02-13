So domnevni spolni napadi v Ljubljani izmišljeni? To pravi policija

Policisti so v prestolnici zaznali pojav širjenja lažnih vsebin na družbenih omrežjih, ki namigujejo na domnevna kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost na območju prestolnice. Policijska uprava Ljubljana pojasnjuje, da do sedaj niso prejeli niti obravnavali nobenega takšnega primera – še posebej ne v zdravstvenih ustanovah ali v povezavi s tujci oziroma migranti. Gre za izmišljene in netočne vsebine, ki lahko sprožijo nepotrebno paniko.

Ljubljana ostaja varno mesto, policija pa vsako morebitno nasilno dejanje skrbno preiskuje. Preiskovalci sodelujejo z žrtvami in vsemi povezanimi osebami, da ugotovijo okoliščine posameznih dejanj ter najdejo storilce. Policija poziva vse, ki imajo informacije o morebitnih kaznivih dejanjih, naj jih prijavijo in ne širijo nepreverjenih govoric ali posplošujejo domnevnih incidentov na posamezne skupine ljudi. »Žrtve, kot tudi svojce žrtev, prijatelje in vse druge, ki imajo o takšnih ravnanjih kakršne koli informacije, pozivamo, naj takšna dejanja prijavijo policiji. In ne nasprotno, da o tem razširjajo netočne in nepreverjene informacije ali da se dejanja posplošujejo ter za odgovorne izpostavlja posamezne skupine oseb,« je sporočil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana in poudaril, da skupaj z drugimi deležniki, enako tudi z zdravstvenimi ustanovami, sodelujejo in si sproti izmenjujejo vse informacije o varnostnih incidentih.