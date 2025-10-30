  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POLICISTI VZELI PROSTOST 21-LETNIKU

So res prijeli Aleševega krvnika? Namiguje se, da ga niso

Vse glasnejša namigovanja, da policija pod ključem nima resničnega napadalca.
Za zdaj je Sabrijan Jurkovič edini osumljeni in je v priporu. FOTO: Facebook
Za zdaj je Sabrijan Jurkovič edini osumljeni in je v priporu. FOTO: Facebook
Tanja Jakše Gazvoda
 30. 10. 2025 | 05:00
 30. 10. 2025 | 06:41
4:28
A+A-
Po sobotni tragični smrti 48-letnega Aleša Šutarja iz Novega mesta je bilo to, da je policija hitro prijela njegovega domnevnega krvnika, po eni strani olajšanje, a po drugi se v javnosti pojavljajo namigovanja, da je v priporu napačen. Policisti so po dogodku resda vzeli prostost osumljencu, 21-letnemu Sabrijanu Jurkoviču iz romskega naselja Mihovica pri Šentjerneju, preiskovalna sodnica je zanj tudi odredila pripor, a vse glasnejše so govorice, da ni bil on tisti, ki naj bi prizadejal usodni udarec, ki je nesrečnega Aleša, ki se je odzval sinovemu klicu na pomoč, stal življenje. Jurkovič je ...

Več iz teme

Novo mestonasiljepriporRominapadAleš Šutar
ZADNJE NOVICE
08:39
Novice  |  Svet
MOSKVA

Putinova zvesta lepotica: kdo je Jana Lantratova, nova zvezda Kremlja? (VIDEO)

Njeno lojalnost Kremlju pa je opazil tudi Zahod.
30. 10. 2025 | 08:39
08:34
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PO LOČITVI NE HITITE

Ste se ločili? Ti nasveti vam lahko koristijo

Razmislite, kaj si zares želite, in vzpostavite stik sami s seboj. Zdrave meje niso zid, ampak kompas, ki vodi v boljše odnose.
30. 10. 2025 | 08:34
08:25
Novice  |  Slovenija
CENE ENERGENTOV

Elektrika in plin v Sloveniji rekordno poceni: znano tudi, kdo v Evropi plača največ

Medtem ko Nemci in Irci še naprej plačujejo več kot trikrat več za energijo kot Madžari in Slovenci, pri nas kaže, da so ukrepi za stabilizacijo trga delovali.
30. 10. 2025 | 08:25
08:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA NESREČA

Trčili vozili v naselju Drakovci, ena oseba končala na urgenci (FOTO)

Zgodilo se je v sredo popoldan.
30. 10. 2025 | 08:16
08:10
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Maribor v Stožicah lovi prvo zmago

Konec tedna v 1. SNL v znaku derbijev. Zadnja tekma 14. kroga v ponedeljek.
Gorazd Nejedly30. 10. 2025 | 08:10
07:59
Novice  |  Slovenija
ULICA Z NJEGOVIM IMENOM

Danes bodo pokopali Aleša Šutarja, v javnosti pobuda, ki gane: »Aco si to zasluži. Novo mesto mu to dolguje«

Bo tragično preminuli Aleš Šutar dobil ulico v Novem mestu?
30. 10. 2025 | 07:59

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki