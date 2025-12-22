Sobotni večer prekinil alarm, 20-letnika končala v lisicah

Novomeški policisti so v soboto, 20. decembra, nekaj pred 21. uro prijeli mlada vlomilca, ki sta vlomila v več avtomobilov na parkirišču gostinskega lokala v Novem mestu. Policijo je na dogajanje opozorila sprožitev alarmne naprave na enem od vozil. Očividci so opazili, da je storilec s kraja pobegnil z osebnim avtomobilom. Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Novo mesto je takoj obvestil policiste na širšem območju. Patrulje so hitro reagirale in na območju Muhaberja so policisti Policijske postaje Novo mesto izsledili ter ustavili sumljivo vozilo.

V vozilu sta bila 20-letna osumljenka in 20-letni osumljenec. Policisti so obema odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli osebni avtomobil. Policisti so na parkirišču gostinskega lokala opravili ogled kraja kaznivega dejanja in ugotovili, da sta osumljenca vlomila v tri osebne avtomobile. Iz dveh vozil nista odtujila ničesar, v enem pa sta našla in ukradla sončna očala. Z vlomi in tatvino sta lastnikom povzročila materialno škodo. Postopek zoper osumljenca še poteka.