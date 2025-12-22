Sobotni večer prekinil alarm, 20-letnika končala v lisicah

Galerija
Novomeški policisti so v soboto, 20. decembra, nekaj pred 21. uro prijeli mlada vlomilca, ki sta vlomila v več avtomobilov na parkirišču gostinskega lokala v Novem mestu. Policijo je na dogajanje opozorila sprožitev alarmne naprave na enem od vozil. Očividci so opazili, da je storilec s kraja pobegnil z osebnim avtomobilom. Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Novo mesto je takoj obvestil policiste na širšem območju. Patrulje so hitro reagirale in na območju Muhaberja so policisti Policijske postaje Novo mesto izsledili ter ustavili sumljivo vozilo.
V vozilu sta bila 20-letna osumljenka in 20-letni osumljenec. Policisti so obema odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli osebni avtomobil. Policisti so na parkirišču gostinskega lokala opravili ogled kraja kaznivega dejanja in ugotovili, da sta osumljenca vlomila v tri osebne avtomobile. Iz dveh vozil nista odtujila ničesar, v enem pa sta našla in ukradla sončna očala. Z vlomi in tatvino sta lastnikom povzročila materialno škodo. Postopek zoper osumljenca še poteka.
Policija ob tem znova opozarja vse voznike, naj zavarujejo svoje premoženje in s preprostimi ukrepi zmanjšajo možnost tatvin.
Nasveti policije za zaščito vozil:
Vozilo vedno zaklenite, tudi če ga zapustite le za kratek čas.
V avtomobilu ne puščajte torbic, denarnic, telefonov, očal ali drugih vrednih predmetov – niti na vidnem niti na skritem mestu.
Ključe nikoli ne puščajte v vozilu ali v bližini avtomobila.
Parkirajte na dobro osvetljenih in prometnih mestih.
Če opazite sumljivo ravnanje, takoj pokličite policijo na številko 113.
Hitra prijava lahko prepreči kaznivo dejanje
Policija poudarja, da je prav hitra prijava občanov pogosto ključna za uspešno prijetje storilcev. Tokratna intervencija je dokaz, da se kazniva dejanja lahko hitro razrešijo, če javnost in policija sodelujeta.