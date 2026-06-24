Sodišče dvakrat obvestil o bombi, a so ga policisti izsledili. To ga je izdalo

NISO IMELI VELIKO DELA

Urošu Korošcu tožilstvo očita, da je konec leta 2016 zagrešil dve kaznivi dejanji zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost.

Prejšnji petek so morali na sedmih sodiščih po državi, vse od Kranja, Ljubljane, Maribora, Celja, Novega mesta, Gornje Radgone in Ptuja, za nekaj ur prekiniti poslovanje, saj so po elektronski pošti prejeli generirano pismo z grožnjo z bombo. K sreči se je po temeljitem pregledu prostorov sodišč izkazalo, da je šlo za lažni alarm. A škoda, kot so takrat povedali na vrhovnem sodišču, je kljub temu nastala: »Takšno početje nedvomno vpliva na delo sodišč, saj zaradi preklicev obravnav podaljšuje sodne postopke, povzroča pa tudi dodatne, nepotrebne stroške, ki prek državnega proračuna bremenijo ...