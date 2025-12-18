Sodišče je odločilo: Nejc ni odgovoren za smrt prijatelja v gorah

Dobrih šest let je minilo, odkar je 34-letni gorski tekač, turni smučar, jadralni padalec in kolesar Jure Ribnikar iz Seničnega pri Tržiču izgubil življenje na 2589 metrov visoki gori Spodnji Rokav. Z njim je bil Nejc Kuhar, ki padca sicer ni videl, ga je pa slišal in opazil trenutek kasneje. Po njegovem pričanju je Jure tik pred nesrečo izrekel »šit«, se odkotalil po strmini in zdrsnil v grapo. Juretovi starši Mirjam in Janez Ribnikar ter sestra Saša so trdili, da je za smrt odgovoren Kuhar, ker naj bi prijatelja povabil na prezahtevno turo, ravnal kot gorski vodnik in opustil dolžno skrbnost. Kljub temu je sodnica Jasna Svršina zavrnila vse njihove očitke in poudarila, da med prijateljema ni bilo pogodbenega ali poslovnega razmerja ter da se je Jure na turo podal prostovoljno. Sodba prav tako ugotavlja, da je bila pot tehnično nezahtevna. Sodišče je zavrnilo tudi trditve o prikrivanju okoliščin nesreče in dvome v policijsko preiskavo, ki ni ugotovila nepravilnosti ali kaznivega dejanja.

Jure Ribnikar. FOTO: Družinski arhiv

Gre za prvi primer tovrstne tožbe v Sloveniji

Nasprotno od zatrjevanj družine je sodišče ugotovilo, da je bil Jure telesno in psihično pripravljen ter zelo aktiven v različnih adrenalinskih športih. Že pred nesrečo se je loteval zahtevnih tur, v preteklosti je bil poškodovan tudi pri turni smuki, ko ga je zasul plaz. V sodbi je med drugim zapisano: »Povabilo na turo s povprečno oceno I–II samo po sebi ne more predstavljati nedopustnega ravnanja.« Odvetnica Mina Kržišnik, ki zastopa Nejca Kuharja, poudarja, da gre za prvi primer tovrstne tožbe v Sloveniji. Pojasnila je, da bi morebitna drugačna odločitev lahko povzročila resne posledice: če bi bil bolj izkušen samodejno odgovoren za varnost manj izkušenega prijatelja, bi to močno poseglo v skupne gorske in športne aktivnosti ter v odnose med ljudmi. Sodba za zdaj še ni pravnomočna. Če se bodo svojci pritožili, bo o primeru odločalo višje sodišče.