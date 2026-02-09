Robert pogrešan že 7 let, sodišče najelo zasebnega detektiva

MISIJA NI USPELA

Robert Nučič je na seznamu pogrešanih od julija 2019. Družina vložila predlog, da ga razglasijo za mrtvega.

Tožilstvo je 17. maja 2019 na ljubljansko okrožno sodišče vložilo obtožnico proti Robertu Nučiču iz okolice Grosuplja zaradi kaznivega dejanja, za katero je zagroženih nekaj let zapora. Seveda je naloga sodišča, da mu obtožni akt vroči. In to je poskušalo storiti na vse načine, za to je celo najelo in plačalo zasebnega detektiva Janka Trivunovića, ki slovi kot eden najuspešnejših vročevalcev sodnih pisem, ko se naslovniki izogibajo njihovemu prejemu. A ta je septembra tega leta dokumentacijo sodniji vrnil s sporočilom, da misija ni uspela. Preiskali več naravnih jam V obrazložitvi je zapisal, ...