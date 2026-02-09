  • Delo d.o.o.
MISIJA NI USPELA

Robert pogrešan že 7 let, sodišče najelo zasebnega detektiva

Robert Nučič je na seznamu pogrešanih od julija 2019. Družina vložila predlog, da ga razglasijo za mrtvega.
Sodišče ga že več let zaman išče.
Sodišče ga že več let zaman išče.
Boštjan Celec
 9. 2. 2026 | 06:05
4:58
A+A-
Tožilstvo je 17. maja 2019 na ljubljansko okrožno sodišče vložilo obtožnico proti Robertu Nučiču iz okolice Grosuplja zaradi kaznivega dejanja, za katero je zagroženih nekaj let zapora. Seveda je naloga sodišča, da mu obtožni akt vroči. In to je poskušalo storiti na vse načine, za to je celo najelo in plačalo zasebnega detektiva Janka Trivunovića, ki slovi kot eden najuspešnejših vročevalcev sodnih pisem, ko se naslovniki izogibajo njihovemu prejemu. A ta je septembra tega leta dokumentacijo sodniji vrnil s sporočilom, da misija ni uspela. Preiskali več naravnih jam V obrazložitvi je zapisal, ...

Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
