Sodišče zapečatilo Lazarjevo usodo: zadavil je svoje dekle in ob truplu živel dva dni

OBSOJEN

Tožilstvo je zanj predlagalo skoraj najvišjo možno kazen za uboj.

Zakonca, ki stanujeta v bloku v središču Maribora, 25. maja 2023 pozno zvečer nista niti slutila, kaj se je zgodilo pri sosedovih, kjer sta v garsonjeri živela tedaj 20-letni Mariborčan Lazar Terentić in njegova sedem let starejša partnerica, srbska državljanka Emilija Mahmutović. Slišala sta nekaj ženskih krikov in vreščanje »pusti me«, potem je vse skupaj potihnilo, in prepričana sta bila, da sta se soseda le nekoliko sprla. Toda čez kak dan sta izvedela, da je Emilija umrla nasilne smrti, usodo njenega krvnika pa je pred kratkim najverjetneje zapečatilo vrhovno sodišče. Lazar je brutalno ...