SODBA

Sodišče zapečatilo usodo Milanovih morilcev!

David Trivić in Andraž Skrinjar bosta morala skupno odsedeti 48 let zapora.
Aleksander Brudar
 13. 10. 2025 | 14:13
 13. 10. 2025 | 14:19
2:16
24 let zapora za Davida Trivića in 24 let zapora za Andraža Skrinjarja je kazen, ki jo je zaradi lanskega umora 58-letnega Milana Seršena določil petčlanski sodni senat pod vodstvom kranjske okrožne sodnice Nine Prosen. Senat se je strinjal s tožilko Nadjo Gasser, da sta obtožena v vseh ključnih fazah kaznivega dejanja, od načrtovanja, izvršitve do prikrivanja dejanj, delovala v sostorilstvu.

Najmanj desetkrat ga je tako eden od njiju z macolo udaril po glavi. Ko je bil že ves okrvavljen, ko je še dihal in se tresel, ga je nato eden od njiju še z olfa nožem porezal po vratu. In ko je nato še vedno hropel, se tresel, mu je eden od obtoženih še vrečko poveznil čez glavo, zategnil vrv okoli vratu in jo zategoval. "Vse to v navzočnosti drugega, ki je to dopustil in s tem soglašal. V posledici česar je oškodovanec, preden je umrl, občutil hude fizične bolečine in psihično trpljenje," je že v petek v zaključnih besedah poudarila tožilka, ki je za vsakega od obtoženih sicer zahtevala 30 let zapora.

Za vsakega od obtoženih je tožilka predlagala 30 let zapora.

Obtožena sta Milana 7. junija lani v delavnici na kmetiji Pr' Grebenar v Stražišču pri Kranju umorila iz koristoljubja, na zahrbten in grozovit način. Trivić se je namreč z umorom želel rešiti dolga, ki ga je imel do pokojnega 58-letnika. Šlo naj bi za dobrih 14.500 evrov. Na Milanovo kmetijo sta takrat prišla po tem, ko se je Trivić dogovoril z njim, da bi se dogovorila glede poplačila dolga. Glede na to, da so bili nekoč sodelavci, pa si Milan niti v sanjah ni predstavljal, kaj ga bo tistega jutra čakalo.

Truplo sta nato odpeljala na območje Jelovice ter ga odvrgla na težko dostopnem območju Blatnega grabna. Od 6. do 10. junija lani, ko so policisti Trivića in Skrinjarja policisti tudi prijeli, je Milan tako veljal za pogrešanega. 

PODROBNEJE O DANAŠNJI ODLOČITVI SODIŠČA V JUTRIŠNJIH SLOVENSKIH NOVICAH.

