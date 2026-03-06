Sodni epilog šest let po umoru, Kadivec: »Kako mi lahko tožilstvo še vedno očita te nebuloze«

KAVAŠKI KLAN

Prihodnji četrtek se obetajo zaključne besede na odmevnem sojenju.

Klemen Kadivec in njegov brat Blaž, Drejc Kovač, Bojan Stanojević, Vladan Kljajević in Semir Hajdarpašić bodo prihodnji četrtek izvedeli, za koliko let bi jih v zapor rada poslala specializirana državna tožilca Mateja Gončin in Ivan Pridigar. »Dokazni postopek je končan,« je namreč včeraj sporočila razpravljajoča ljubljanska okrožna sodnica Klavdija Bercieri. Najverjetneje bo ves četrtek namenjen le zaključnim besedam tožilke, saj je ta že napovedala, da si bo zanje vzela pet do šest ur. »Manj kot štiri ure zagotovo ne bo,« je dodala. Obtoženi so se v tem kazenskem postopku znašli zaradi ...