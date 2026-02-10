  • Delo d.o.o.
OBSOJENA

Sodnica po napadu na ribniškega župana: »Ni bilo naključno, da jih je skupil Pogorelc«

Arsen in Leonardo Novak sta župana pretepla na veselici.
Župan je po napadu pokazal poškodbe. FOTO: Milan Glavonjić

Župan je po napadu pokazal poškodbe. FOTO: Milan Glavonjić

Z leve: Arsen in Leonardo Novak FOTO: Dejan Javornik

Z leve: Arsen in Leonardo Novak FOTO: Dejan Javornik

Ljubljanska okrožna sodnica Neva Bizjak FOTO: Dejan Javornik

Ljubljanska okrožna sodnica Neva Bizjak FOTO: Dejan Javornik

Arsen Novak je bil obsojen na 19 mesecev zapora. Foto: Dejan Javornik

Arsen Novak je bil obsojen na 19 mesecev zapora. Foto: Dejan Javornik

Leonardo Novak je dobil 15 mesecev zapora. FOTO: Dejan Javornik

Leonardo Novak je dobil 15 mesecev zapora. FOTO: Dejan Javornik

Županova soplesalka Tamara Lovšin pričakuje skoraj sto tisočakov. FOTO: Dejan Javornik

Županova soplesalka Tamara Lovšin pričakuje skoraj sto tisočakov. FOTO: Dejan Javornik

Župan je po napadu pokazal poškodbe. FOTO: Milan Glavonjić
Z leve: Arsen in Leonardo Novak FOTO: Dejan Javornik
Ljubljanska okrožna sodnica Neva Bizjak FOTO: Dejan Javornik
Arsen Novak je bil obsojen na 19 mesecev zapora. Foto: Dejan Javornik
Leonardo Novak je dobil 15 mesecev zapora. FOTO: Dejan Javornik
Županova soplesalka Tamara Lovšin pričakuje skoraj sto tisočakov. FOTO: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 10. 2. 2026 | 06:50
5:47
A+A-

Včeraj je minilo natanko osem mesecev, odkar priporniške žimnice tlačita Leonardo in Arsen Novak. Kočevska Roma sta bila skupaj z Leonardovim mladoletnim bratom vpletena v napad na ribniškega župana Sama Pogorelca in njegovo soplesalko Tamaro Lovšin. Zgodilo se je 8. junija lani med plesom na gasilski veselici v Ribnici. »Vsi smo že bili na veselici. Gre za zabavo, druženje in veselje. Ne pa za pretepanje in napad in poškodovanje,« je bila včeraj odločna predsednica tričlanskega sodnega senata ljubljanskega okrožnega sodišča Neva Bizjak, ko je obema izrekla obsodilno sodbo. Tisto nedeljo sta zgodaj zjutraj zakrivila kaznivo dejanje nasilništva, katerega žrtev je bil župan. Arsen Novak je obsojen še povzročitve lahke telesne poškodbe županove soplesalke. Leonardov mladoletni brat, ki je sodeloval pri napadu, jo je v ločenem postopku odnesel s t. i. družbenokoristnim delom. Sodba v njegovem primeru je postala pravnomočna že 25. decembra lani.

156.500 EVROV odškodnine sta skupaj zahtevala oškodovanca.

Arsen je za nasilništvo včeraj dobil leto in tri mesece zapora, za lahko telesno poškodbo še pet mesecev, enotna zaporna kazen pa je leto in sedem mesecev. Leonardo pa bo za nasilništvo sedel leto in tri mesece. Do pravnomočnosti sodbe je obema podaljšan pripor, se pa v kazen vsekakor všteje čas, ki sta ga že preživela v priporu. Torej, osem mesecev. »Nasilje je nesprejemljivo, pa ni pomembno, ali sem tak ali tak. Nasilje je nesprejemljivo. Pika,« je v obrazložitvi sodbe izpostavila sodnica, s čimer je želela sporočiti, da v tem konkretnem primeru ne gre za to, ali je nekdo pripadnik romske skupnosti ali ne. Temveč da je šlo za napad na sočloveka: »Trije ste šli nad enega, ko je plesal in se veselil. Ko je bil brezskrben in zgodilo se je povsem nepričakovano. Jaz, ko grem na veselico, ne pričakujem, da bo kdo prišel do mene in me premlatil.« Bizjakova je poudarila, da so številni dokazi, kot so zaslišane priče, ogled štiri sekund dolgega videoposnetka ter drugi listinski dokazi ovrgli njun zagovor.

Štiri sekunde je dovolj

Danes 26-letni Arsen je zatrdil, da je bil ves čas pri škarpi, od prireditvenega prostora oddaljene med 25 in 30 metri. Da bi se kaj nenavadnega dogajalo na plesišču, ni opazil. Po morda več kot pol ure je šel proti svojemu avtu, kjer sta že bila danes 19-letni Leonardo in mladoletnik. Med vrnitvijo v Kočevje so jih ustavili policisti. »Povedali so nam, da so se tepli na veselici,« je dejal Arsen. Da se je šel zabavat na veselico, pa je potrdil Leonardo, a izjavil, da v pretepu ni sodeloval. Videl pa je, kako so se tam »na več koncih preganjali«. Kdo se je tepel, pa da ne ve.

Nasilje je nesprejemljivo, pa ni pomembno, ali sem tak ali tak. Nasilje je nesprejemljivo. Pika.

Prav omenjeni posnetek je bil za sodišče eden od pomembnejših dokazov. »Osvetlil nam je del dogajanja, nedvomno pa nam ni osvetlil celotnega dogajanja,« je pojasnila sodnica in dodala, da je celoten del dogajanja po oceni sodišča prepričljivo izpovedala Lovšinova, pa tudi sam župan in očividec, ki je bil določen del dogajanja, ne pa celoten, neposredno prisoten ob vseh treh napadalcih. Na posnetku, kot je nadaljevala, je vse tri napadalce tudi mogoče prepoznati. Arsen in mladoletnik s strani oškodovanke, Leonardo glede na tetovažo, ki jo ima. Ter tudi po oblačilih, ki jih je imel na sebi, ko so trojico pol ure po napadu ustavili policisti. Drugega kot zaporno kazen si po prepričanju senata obtožena dvojica tako ne zasluži. Tako zaradi udarcev in njihovega števila kot zaradi tega, ker napad ni bil z ničimer izzvan. 

Sojenje preobratov

Na sojenju Leonardu in Arsenu Novaku je bilo že več preobratov. Sprva se jima je sodilo na kočevskem okrajnem sodišču, in to le, pozor, 22 dni po napadu, in to tudi zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe. Ker je sodni izvedenec nato menil, da sta oba oškodovanca utrpela hude telesne poškodbe, se je sojenje prestavilo v Ljubljano. Tu je sodišče za mnenje glede stopnje poškodb zaprosilo še komisijo za izvedenska mnenja ljubljanske medicinske fakultete, ki pa je ocenilo, da sta bila oba le lažje poškodovana. Zato je tožilka v to smer tudi spremenila obtožnico.

»Jaz verjamem, da tudi ni bilo naključno, da jih je skupil Pogorelc,« je menila sodnica. Kar se tiče oškodovanke, pa, da napad nanjo ni bil načrtovan: »Ona je policistka, a takrat ni bila v uniformi. Glede na njeno delo se je avtomatsko postavila pred Pogorelca in po domače povedano, bila je kolateralna škoda.« Senat je oškodovanca s premoženjskopravnim zahtevkom napotil na pot pravde. Župan bi od dvojice zahteval 60.000 evrov, Lovšinova pa 96.500. 

8. 6. 2025

V zgodnjih jutranjih urah napadena župan in soplesalka.

9. 6. 2025

Leonardo in Arsen Novak pristaneta v priporu.

9. 2. 2026

Po več obravnavah obsojena na zaporno kazen.

Z leve: Arsen in Leonardo Novak FOTO: Dejan Javornik
Z leve: Arsen in Leonardo Novak FOTO: Dejan Javornik

Ljubljanska okrožna sodnica Neva Bizjak FOTO: Dejan Javornik
Ljubljanska okrožna sodnica Neva Bizjak FOTO: Dejan Javornik

Arsen Novak je bil obsojen na 19 mesecev zapora. Foto: Dejan Javornik
Arsen Novak je bil obsojen na 19 mesecev zapora. Foto: Dejan Javornik

Leonardo Novak je dobil 15 mesecev zapora. FOTO: Dejan Javornik
Leonardo Novak je dobil 15 mesecev zapora. FOTO: Dejan Javornik

Županova soplesalka Tamara Lovšin pričakuje skoraj sto tisočakov. FOTO: Dejan Javornik
Županova soplesalka Tamara Lovšin pričakuje skoraj sto tisočakov. FOTO: Dejan Javornik

