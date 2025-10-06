Sodnica Tunizijcu, žrtvi napada v Ljubljani, vrnila spomin

Tunizijski državljan Maher Saudani, ki trenutno v Italiji prestaja večletno zaporno kazen, je bil 31. decembra lani, le 35 minut pred polnočjo, žrtev napada v Ljubljani. Po prepričanju tožilstva naj bi ga v kopalnici azilnega doma na Kotnikovi ulici v Ljubljani zabodel Alžirec Abdelkarim Morsli. Ta naj bi tako zagrešil kaznivo dejanje poskusa uboja.

Saudani, ki je bil v petek zaslišan prek videokonference, se je spominjal, da je tistega dne zapustil azilni dom in šel dvignit denar. Ko se je vrnil v dom, ga je Alžirec z nožem štirikrat zabodel v desni predel obraza nad ušesom, pa tudi po levi strani obraza ter desnem predelu rame. Zaradi vsega skupaj zato od napadalca zahteva 120.000 evrov odškodnine. »Kri je ves čas brizgala iz rame in desnega dela obraza,« je poskušal ponazoriti trenutke, ko je bil zaboden »s podolgovatim predmetom z ročajem, podobnim nožu«.

Sodnica Neva Bizjak (na fotografiji desno) se je z dodatnimi vprašanji počasi dokopala do celotne zgodbe. Foto: Dejan Javornik

Razložil je, da se tistega večera bolj slabo spominja, saj se je ga zaradi prehoda iz starega v novo leto precej napil. A bolj ko je ljubljanska okrožna sodnica Neva Bizjak z vprašanji vrtala vanj, bolj se mu je začel vračati spomin. Sprva je bil tako prepričan le, da ga je obtoženi v kopalnici petega nadstropja azilnega doma zabodel z desno roko. In to v času, ko se je tuširal.

»Vstopil je in me je od zadaj zabodel, ko sem se z glavo obrnil.« Pa tudi, da je nato padel v nezavest. Ob dodatnih vprašanjih sodnice je začel razlagati, da je po napadu res v istem nadstropju iskal pomoč pri »enem Rusu«, ki da je tudi poklical policijo. »Ne, ne spominjam se,« pa je odgovoril na vprašanje, ali je morda takrat tudi kaj hodil po stopnišču doma. Njegovo kri so namreč našli tudi v medetažnem prostoru med prvim in drugim nadstropjem. »Ne vem, kako se je tam znašla. Mogoče, ko so me odpeljali v bolnišnico. Bil sem v zelo slabem stanju in vinjen,« je poudaril.

Pobegnil zaradi groženj

No, že zaslišane priče so razlagale, da naj bi policistom in reševalcem ob prihodu na kraj dogodka povedal, kdo naj bi bil storilec. »Nisem nič povedal. Odpeljali so me v bolnišnico. Sem pa nato prejel določene grožnje in sem zato zbežal v Italijo.« Grozili pa naj bi mu obtoženčevi prijatelji: »Da naj spremenim izjavo pred sodnikom, drugače me bodo ubili. To so bili Alžirci.«

In kaj oškodovanec pravi na to, da je ena od prič razlagala, kako naj bi policistom rekel, da je bil dejansko napaden zunaj azilnega doma oziroma da so ga blizu Mercatorja iz zasede napadli z nožem? »Lahko da gre za dva različna dogodka, a se ne spominjam ničesar,« je pojasnil.

Sprla naj bi se že na Metelkovi. FOTO: Jože Suhadolnik

Z Morslijem, trdi, sta bila pred napadom le nekajtedenska prijatelja. Izmenjala sta si tudi telefonski številki. Na dan napada sta se srečala. »Bil sem s prijateljem. Šla sva dvignit denar, ki mi ga je poslala žena. In tam se ga videl.« Zatrdil je, da ga je takrat zadnjič videl. Pa res? No, pozneje se je spomnil, da ga je še enkrat videl na Metelkovi. Ampak je bil tam le kakšnih 15 minut. Obtoženi je bil tačas v družbi svojih alžirskih prijateljev. »Spomnim se, da sva se pogovarjala in prepirala na Metelkovi,« je dodal oškodovanec in še, da je bil pijan ter da je prišlo do fizičnega prepira med njima. »Obtoženi je eno steklenico razbil in držal spodnji del steklenice v roki,« je poudaril in še: »Zdaj se spomnim, da me je udaril s steklenico in mi povzročil rano na levi strani glave.« Pa je takrat iz rane tekla kri? »Bila je le ureznina, samo par kapljic.« Oškodovanec ni znal povedati, zakaj sta se sprla: »On me je provociral. Mogoče za to, ker vedo, da imamo vse urejeno, pa da mi žena pošilja denar.«

Morsli ne zanika, da se je z oškodovancem zapletel v konflikt. Šlo je za denar, za 100 evrov, ki naj bi jih posodil Saudaniju in jih ni dobil nazaj. A ga ni hotel ubiti. »Priznavam, da sem ga udaril, a ne v takem obsegu, kot se mi očita. Tudi kraj dogodka ni pravi,« je dodal obtoženi in še: »Udaril sem ga z izvijačem, a je bil udarec blag.« Tunizijca naj bi po trditvah tožilstva zabodel v predel ušesa ter mu tako prebil aorto.