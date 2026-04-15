Sodniku zažgali dom, maščevalni Jernej: »A je dobil Kurspahić po p***i«

OBSOJEN

Jernej Hribšek je sodniku poslal 25 sporočil z maščevalno vsebino, začel je takoj po požigu.

»Ta grozilna sporočila so me dodatno in korenito stresla v smislu resne ogroženosti, ker so se nanašala na opravljanje moje funkcije. Začel sem se spraševati, ali naj jo nadaljujem ali ne. In kako bodo odločitve vplivale na moje nadaljnje življenje in delo ter na mojo družino.« To je brežiškemu okrajnemu sodniku Almirju Kurspahiću rojilo po glavi, ko je konec leta 2024 izvedel, da je 44-letni Jernej Hribšek iz Ljubljane na brežiško policijsko postajo med 7. in 24. novembrom istega leta poslal 25 elektronskih sporočil z maščevalno vsebino. Še huje se je počutil, ko je izvedel, da je Hribšek ...