Sojenja zaradi smrti otroka ni konec. Odvetnik: kar štiri ure se nista zbudila, zato ga nista mogla rešiti

TRAGEDIJA V SVETEM LOVRENCU

Tea Kotnik in Tilen Novak še nista izvedela, kakšno usodo jima je namenilo sodišče. Branila sta se, da je deček v avtu umrl, ker sta bila preveč zadeta od mamil.

Kljub opozorilom v medijih in splošno znanemu dejstvu, da nikoli nikogar, ne otrok in ne živali, niti za minuto ne smemo pustiti v zaprtem, parkiranem avtomobilu se je 20. junija 2023, med 9. in 11. uro, v Svetem Lovrencu v Občini Prebold zgodila tragedija, ki je v javnosti močno odmevala. V črnem BMW, ki je bil tistega dne parkiran pred eno od hiš v manjšem naselju, je zaradi vročine umrl otrok, ki je ostal v otroškem sedežu, pripet z varnostnimi pasovi, medtem ko sta njegova mama Tea Kotnik in njen partner Tilen Novak v hiši spala. O tem pričajo videoposnetki, ki razkrivajo, da sta tisto ...