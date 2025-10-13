  • Delo d.o.o.
STAR ZNANEC SODIŠČA

Sojenje Adnanu Durmiću: obtožen, da je mladoletnika prisilil v dvig denarja

Tožilstvo trdi, da je Adnan Durmić na tak način prišel do 110 evrov.
Adnan Durmić je bil že spomladi obsojen zaradi nasilništva, a sodba še ni pravnomočna. FOTO: Dejan Javornik
Adnan Durmić je bil že spomladi obsojen zaradi nasilništva, a sodba še ni pravnomočna. FOTO: Dejan Javornik
Jure Predanič
 13. 10. 2025 | 07:50
4:22
A+A-
Ljubljančan Adnan Durmić, ki je bil pred leti na sceni poznan kot raper, je aprila 2023 preživljal težke čase, je te dni pojasnjeval na ljubljanskem okrožnem sodišču. V tistem času naj bi namreč obtoženi, ki so mu spomladi sodili tudi zaradi poskusa uboja, a je bil nato obsojen zaradi nasilništva, zagrešil kaznivo dejanje izsiljevanja. Po očitkih tožilstva naj bi se namreč na mestnem avtobusu lotil mladoletnega fanta in ga na koncu prisilil, da je na bankomatu dvignil denar ter mu ga izročil. A na ljubljanskem okrožnem sodišču – javil se je prek videokonference iz pripora – pred sodnikom Miho ...

