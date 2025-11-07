  • Delo d.o.o.
PREDSEDNICA NE MORE UKREPATI

Sojenje lami v Franciji? Žrtev zlorab pisala predsednici države

Francosko sodišče znova zavrnilo izvedbo naroka prek videokonference. Žrtev zlorab pisala predsednici države, saj ne želi, da mu sodijo v Franciji.
Katja Pančur je bila več let žrtev spolne zlorabe v Sloveniji. FOTO: Dejan Javornik
Katja Pančur je bila več let žrtev spolne zlorabe v Sloveniji. FOTO: Dejan Javornik
Gordana Stojiljković
 7. 11. 2025 | 06:51
4:20
A+A-
Vse manj je jasno, kaj se bo zgodilo s kazenskim postopkom zoper francoskega državljana Ronana Chatelliera, ki mu zaradi spolnih zlorab treh oškodovancev, Katja Pančur in Jimmy Lopez sta celo njegova posvojenca, sodijo na ljubljanskem okrožnem sodišču. Kot je znano, je višje sodišče v Montpellierju zavrnilo njegovo izročitev, ker bi s tem delno kršili njegove pravice do družinskega življenja, ker je slabega zdravja in ker so očitana kazniva dejanja dokaj stara, saj so se zgodila med letoma 2000 in 2012. Je edina možna pot prenos postopka v Francijo? Ronan Chatellier, znan kot Rinpoče, se na ...

ZADNJE NOVICE
07:51
Novice  |  Slovenija
REZ VINSKE TRTE

Rez vinske trte opravijo jeseni, in ne več pozimi

Rez vinske trte v začetku novembra postaja nekaj vsakdanjega. Za plačilo so viničarji nekoč dobili rožje.
7. 11. 2025 | 07:51
07:49
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ne kurite teh drv! Lahko vas stane več sto evrov

Ne kurite napačnih drv! Ugotovite, katera drva so primerna za kurjavo in kako visoke kazni vas čakajo, če jih ne upoštevate.
Kaja Berlot7. 11. 2025 | 07:49
07:39
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRIMINALNA ZDRUŽBA

Ljubljanski kriptogoljuf Benjamin spet pobegnil!

Benjamin Herzog je s pajdaši nategnil na desettisoče naivnežev. Vlagatelji obubožali, on na Baliju z vilo z akvarijem za morske pse.
Boštjan Celec7. 11. 2025 | 07:39
07:31
Novice  |  Svet
V DOLOČENIH PRIMERIH CELO DOVOLILI STRELJANJE

Z vojaki nad medvedjo krizo, zaradi napadov teh živali doslej umrlo 12 ljudi

V japonski prefekturi ne vidijo več druge rešitve.
7. 11. 2025 | 07:31
07:30
Novice  |  Slovenija
ŠUTARJEV ZAKON

Bo Šutarjev zakon res zmanjšal kriminal v romskih naseljih? Brajdič: »Če ga ovadiš, ti lahko pridejo na vrata«

Kritiki opozarjajo, da je zaostrovanje zakonodaje lahko nevarno, še posebej brez temeljitih analiz in preudarnosti.
7. 11. 2025 | 07:30
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Najlažji recept za lazanjo – pripravljena kar v ponvi in brez packarije

Ena ponev, nič plastenja, poln okus: hitra lazanja, ki navduši z bogatim okusom, čeprav ni pripravljena v pečici.
Odprta kuhinja7. 11. 2025 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
