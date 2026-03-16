Sojenje nekdanji stečajni upraviteljici: pol milijona na svoj račun namesto državi

TOŽBA DRŽAVE

Majda Šantl zahtevek države zavrača, medtem ko policija in tožilstvo preiskujeta domnevne nepravilnosti v stečaju Pejo Šampionka.

Končalo se je sojenje nekdanji stečajni upraviteljici Majdi Šantl, od katere Finančna uprava (Furs) s tožbo zahteva dobrih 524 tisoč evrov. Tak znesek bi iz stečajne mase podjetja Pejo Šampionka država morala prejeti že konec leta 2010. Vzporedno zoper Šantlovo teče predkazenski postopek novogoriškega državnega tožilstva ter policije. Nekdanja stečajna upraviteljica Peja Šampionke Marija Magdalena (Majda) Šantl je minuli teden stopila pred sodnico Natašo Vižintin Komel na okrožnem sodišču v Novi Gorici. Kratkotrajna izmenjava sodnih vlog in zavrnitev predlaganih prič se je sklenila z ...