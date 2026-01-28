Sojenje preobratov: ribniški župan Samo Pogorelc ni bil huje poškodovan

IZVEDENSKO MNENJE

Tako izhaja iz novega izvedenskega mnenja na sojenju Leonardu in Arsenu Novaku.

Na sojenju domnevnima napadalcema na ribniškega župana Sama Pogorelca se je zgodilo že toliko preobratov, da je vsem že težko slediti. Sprva sta se morala Leonardo in Arsen Novak na kočevskem okrajnem sodišču, in to le, pozor, 22 dni po napadu, ki se je zgodil 8. junija lani okoli enih zjutraj med plesom na gasilski veselici v Ribnici, braniti obtožbe za nasilništvo, katerega žrtev je bil župan, Arsen Novak še za povzročitev lahke telesne poškodbe v škodo županove soplesalke Tamare Lovšin. Po prejemu mnenja sodnega izvedenca Matjaža Veselka je tožilstvo nato moralo sredi julija spremeniti ...