Sojenje v zadevi Profit Club: pričo bodo prisilno privedli

Na sojenju Urški Šprah, ki ji tožilstvo očita kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja v zadevi Profit Club, so včeraj na mariborskem sodišču zaslišali še dve priči. Obe sta poslovno sodelovali s soobtoženim Mitjo Petričem. Ta je slovenskim organom pregona še naprej nedosegljiv, ga je pa Evropski policijski urad (Europol) nedavno dodal na seznam ubežnikov najbolj iskanih kriminalcev. Prva priča je bil v času obravnavanih dogodkov mladi poslovnež in je takrat živel v Dubaju, kot je povedal senatu pod vodstvom sodnika Boštjana Polegeka, pa je prvega človeka Profit Cluba Mitjo Petriča poznal zgolj poslovno, saj mu je pomagal pri ustanovitvi njegovih mednarodnih podjetij v Panami in na Cipru. Zanj bi moral urediti tudi »on line« sistem, a naj bi si Petrič premislil.

Nekdanji tržnik na terenu je kot priča povedal, da je Petriču brezmejno zaupal in zaradi tega ostal brez vsega.

Obtoženo je, kot je izpovedal, videl samo enkrat, in sicer ko je v Dubaju skupaj s Petričem in nekim dubajskim domnevno visokim policijskim uslužbencem prišla na njegova vrata, kjer so od njega zahtevali podpis milijon evrov vredne posojilne pogodbe. Priča je zatrdila, da je šlo za navadno izsiljevanje, pri čemer so mu grozili, da ga bodo dali zapreti, kar bi se po njegovem mnenju takrat lahko resnično zgodilo. Priča je sodišču še povedala, da mu je bila Šprahova predstavljena kot pravnica, ki naj bi pripravila pogodbo, pozneje pa je, ko v podpis ni privolil, prav ona tudi spreminjala zneske v pogodbi. Navodila za to ji je dal Petrič, je prepričana priča. Šprahova je zavrnila, da bi mu bila predstavljena kot pravnica, prav tako je zanikala, da bi bil moški deležen groženj, sama pa da je bila zraven le kot priča ob podpisu pogodbe. Nato je pričo še spomnila, da sta se enkrat srečala tudi v mariborskem hotelu, kjer so skupaj večerjali, a se slednji tega ni spomnil.

Ostal brez vsega

Nekdanji tržnik na terenu za Profit Club je kot priča povedal, da je Petriču brezmejno zaupal in zaradi tega ostal brez vsega, predvsem pa je obžaloval, da je v posle pritegnil tudi druge ljudi in svoje sorodnike. Sam je v shemo vložil 78.000 evrov, za kar je najel hipotekarni kredit, na koncu je zastavil tudi avtomobil. Glede Šprahove je pojasnil, da jo je videl le trikrat v življenju, še to zgolj na daleč, osebno pa z njo ni imel nobenih stikov. Žrtev Petričevih prevar naj bi bila tudi njegova hči, o čemer kljub povpraševanju odvetnika Gorazda Fišerja ni želel veliko govoriti, saj da je preveč boleče, je pa potrdil, da je z njim potovala v različne kraje po svetu. Zagovornika Fišerja, pa tudi sodnika Polegeka, je zanimalo zlasti, zakaj kljub dejstvu, da je bil nekaj časa tudi sam v kazenskem postopku, nikoli ni omenjal Šprahove. Kot je odvrnil, ga tega nihče ni nikoli niti vprašal, šele s časovne distance pa so mu stvari postale bolj jasne.

Priča je zatrdila, da je šlo za navadno izsiljevanje, pri čemer so mu grozili, da ga bodo dali zapreti.

Sodišče bi moralo včeraj zaslišati še eno pričo, ki se je že doslej izogibala prihodu, zato je sodnik zanjo že na prejšnjem naroku odredil prisilno privedbo, a je bila ta neuspešna. Napovedal je, da bodo ponovno poskušali na naslednjem naroku prihodnji teden. Obtožnica specializiranega državnega tožilstva Ptujčanki očita, da naj bi z ustanoviteljem investicijskega sklada Profit Club Petričem in še nekaj člani združbe pred leti ogoljufala najmanj 63 vlagateljev, ki naj bi kljub obljubam o donosnih naložbah skupaj dobili vrnjenih le okoli 130.000 evrov od približno 2,3 milijona evrov vloženih sredstev.