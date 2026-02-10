  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRIČE NI BILO

Sojenje v zadevi Profit Club: pričo bodo prisilno privedli

Na sojenju Urški Šprah sodišče nadaljuje z zaslišanji.
Obtožena z odvetnikom Gorazdom Fišerjem Foto: Dokumentacija Dela
Obtožena z odvetnikom Gorazdom Fišerjem Foto: Dokumentacija Dela
STA, I. R.
 10. 2. 2026 | 05:11
3:46
A+A-

Na sojenju Urški Šprah, ki ji tožilstvo očita kaznivo dejanje goljufije in pranja denarja v zadevi Profit Club, so včeraj na mariborskem sodišču zaslišali še dve priči. Obe sta poslovno sodelovali s soobtoženim Mitjo Petričem. Ta je slovenskim organom pregona še naprej nedosegljiv, ga je pa Evropski policijski urad (Europol) nedavno dodal na seznam ubežnikov najbolj iskanih kriminalcev. Prva priča je bil v času obravnavanih dogodkov mladi poslovnež in je takrat živel v Dubaju, kot je povedal senatu pod vodstvom sodnika Boštjana Polegeka, pa je prvega človeka Profit Cluba Mitjo Petriča poznal zgolj poslovno, saj mu je pomagal pri ustanovitvi njegovih mednarodnih podjetij v Panami in na Cipru. Zanj bi moral urediti tudi »on line« sistem, a naj bi si Petrič premislil.

Nekdanji tržnik na terenu je kot priča povedal, da je Petriču brezmejno zaupal in zaradi tega ostal brez vsega.

Obtoženo je, kot je izpovedal, videl samo enkrat, in sicer ko je v Dubaju skupaj s Petričem in nekim dubajskim domnevno visokim policijskim uslužbencem prišla na njegova vrata, kjer so od njega zahtevali podpis milijon evrov vredne posojilne pogodbe. Priča je zatrdila, da je šlo za navadno izsiljevanje, pri čemer so mu grozili, da ga bodo dali zapreti, kar bi se po njegovem mnenju takrat lahko resnično zgodilo. Priča je sodišču še povedala, da mu je bila Šprahova predstavljena kot pravnica, ki naj bi pripravila pogodbo, pozneje pa je, ko v podpis ni privolil, prav ona tudi spreminjala zneske v pogodbi. Navodila za to ji je dal Petrič, je prepričana priča. Šprahova je zavrnila, da bi mu bila predstavljena kot pravnica, prav tako je zanikala, da bi bil moški deležen groženj, sama pa da je bila zraven le kot priča ob podpisu pogodbe. Nato je pričo še spomnila, da sta se enkrat srečala tudi v mariborskem hotelu, kjer so skupaj večerjali, a se slednji tega ni spomnil.

Ostal brez vsega

Nekdanji tržnik na terenu za Profit Club je kot priča povedal, da je Petriču brezmejno zaupal in zaradi tega ostal brez vsega, predvsem pa je obžaloval, da je v posle pritegnil tudi druge ljudi in svoje sorodnike. Sam je v shemo vložil 78.000 evrov, za kar je najel hipotekarni kredit, na koncu je zastavil tudi avtomobil. Glede Šprahove je pojasnil, da jo je videl le trikrat v življenju, še to zgolj na daleč, osebno pa z njo ni imel nobenih stikov. Žrtev Petričevih prevar naj bi bila tudi njegova hči, o čemer kljub povpraševanju odvetnika Gorazda Fišerja ni želel veliko govoriti, saj da je preveč boleče, je pa potrdil, da je z njim potovala v različne kraje po svetu. Zagovornika Fišerja, pa tudi sodnika Polegeka, je zanimalo zlasti, zakaj kljub dejstvu, da je bil nekaj časa tudi sam v kazenskem postopku, nikoli ni omenjal Šprahove. Kot je odvrnil, ga tega nihče ni nikoli niti vprašal, šele s časovne distance pa so mu stvari postale bolj jasne.

Priča je zatrdila, da je šlo za navadno izsiljevanje, pri čemer so mu grozili, da ga bodo dali zapreti.

Sodišče bi moralo včeraj zaslišati še eno pričo, ki se je že doslej izogibala prihodu, zato je sodnik zanjo že na prejšnjem naroku odredil prisilno privedbo, a je bila ta neuspešna. Napovedal je, da bodo ponovno poskušali na naslednjem naroku prihodnji teden. Obtožnica specializiranega državnega tožilstva Ptujčanki očita, da naj bi z ustanoviteljem investicijskega sklada Profit Club Petričem in še nekaj člani združbe pred leti ogoljufala najmanj 63 vlagateljev, ki naj bi kljub obljubam o donosnih naložbah skupaj dobili vrnjenih le okoli 130.000 evrov od približno 2,3 milijona evrov vloženih sredstev. 

Mitja Petrič je slovenskim organom pregona še naprej nedosegljiv. FOTO: Zajem Zaslona
Mitja Petrič je slovenskim organom pregona še naprej nedosegljiv. FOTO: Zajem Zaslona

Več iz teme

Profit ClubUrška Šprahsojenje
ZADNJE NOVICE
05:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRIČE NI BILO

Sojenje v zadevi Profit Club: pričo bodo prisilno privedli

Na sojenju Urški Šprah sodišče nadaljuje z zaslišanji.
10. 2. 2026 | 05:11
05:00
Premium
Novice  |  Slovenija
KOT V NOČNI MORI

Kaja je dolgih 10 let živela v strahu: upniki grozili, da bo ostala brez ledvice

Kaja Grozina je desetletje preživela v primežu upnikov s črnega trga. Šele lani je odplačala dolg, ki ji ga je nakopal bivši.
Ajda Janovsky10. 2. 2026 | 05:00
23:08
Novice  |  Slovenija
POHOD

Domačini so jih odprli na stežaj! S cvičkom in dobro voljo med vinogradi (FOTO)

Na jubilejnem pohodu ni manjkalo pristne dolenjske gostoljubnosti in ljubezni do vinskega posebneža.
Drago Perko9. 2. 2026 | 23:08
23:01
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zato v času mrkov ne rinemo naprej, ampak le opazujemo

Učijo nas, da se življenje premika naprej. Odločimo se, ali bomo šli z njim zavestno ali na silo.
9. 2. 2026 | 23:01
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Biatlon

Prijstno s koristnim ...
Marko Kočevar9. 2. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Mihe Šimnovca: Enakopravnost pa taka

Slovenija sploh nima štirih startnih mest.
Miha Šimnovec9. 2. 2026 | 22:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki