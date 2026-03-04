PET LET OD ZLOČINA

Sojenje za smrt gozdnega moža: Marko na kraju zločina pustil sledi DNK

Na ponovljenem sojenju so zaman čakali Marjana Grma, zaslišan bi moral biti kot priča, a ker ga ni bilo, ga bodo prisilno privedli.

Galerija Do smrti je bil pretepen in zvezan v gozdu. Foto: Dejan Javornik

»Številka trenutno ni dosegljiva. Prosim, pokličite kasneje,« je, ko je kar iz sodne dvorane po telefonu klicala Marjana Grma, lahko le slišala ljubljanska okrožna sodnica Maja Povhe. Omenjenega dne je želela h koncu pripeljati sojenje zoper 27-letnega Marka Belcla, ki je v tragični zgodbi glede smrti Stanislava Knaflja 19. marca 2021 v gozdu v Zgornji Duplici pri Grosupljem ostal še edini obtoženi. Tožilka Petra Vugrinec je 16. januarja letos v ponovljenem sojenju zoper Belcla in še tri kočevske Rome, 28-letnega Marjana Brajdiča, 23-letnega Mihaela Grma in njegovega leto dni starejšega brata ...