TRAGIČNA ZGODBA

Šokantna razkritja glede smrti priljubljenega Slavca! Priča je bila zastrupljena z ...

Ljubljansko sodišče ima veliko težav tri priče hkrati spraviti na sodišče.
Umorjeni Stanislav Knafelj FOTO: Dejan Javornik
Priljubljeni Slavc je živel v gozdu. FOTO: Dejan Javornik
Marko Belcl z odvetnikom Andrejem Gerlovičem FOTO: Jure Predanič
Ju. P.
 17. 3. 2026 | 07:55
 17. 3. 2026 | 08:23
Ljubljanska okrožna sodnica Maja Povhe ima nemalo težav na sodišče spraviti tri nekdanje obtožence, zdaj pa priče na sojenju 27-letnemu Marku Belclu, ki je v tragični zgodbi, povezani s smrtjo Stanislava Knaflja 19. marca 2021 v gozdu v Zgornji Duplici pri Grosupljem, ostal še edini obtoženi. Tožilka Petra Vugrinec je 16. januarja letos v ponovljenem sojenju namreč umaknila obtožnico zoper tri kočevske Rome: 28-letnega Marjana Brajdiča, 23-letnega Mihaela Grma in njegovega leto dni starejšega brata Marjana, ker ni mogoče z gotovostjo dokazati, da so bili kot sostorilci na kraju kaznivega dejanja 18. marca 2021.

Vse bi zaslišali naenkrat

Sodnica želi vse tri kot priče zaslišati na isti obravnavi. Konec prejšnjega meseca sta Brajdič in Mihael Grm sicer prišla na sodišče, ne pa tudi Marjan Grm, zaradi česar je njen načrt padel v vodo. Zanj je zato za včerajšnjo obravnavo odredila prisilno privedbo na sodišče. A so ji zjutraj kočevski policisti, ki so ga iskali, sporočili, da niso bili uspešni. Kot je pojasnil Belclov zagovornik, odvetnik Andrej Gerlovič, mu je priča prek svojega odvetnika zjutraj sporočila, da ga na obravnavo ne bo, ker da se je v nedeljo zastrupil z lignji. Sodišču je sporočil, da bo poslal zdravniško opravičilo.

V vsakem primeru pa obravnava ne bi stekla, saj tokrat na sodišče ni bilo niti njegovega brata Mihaela. Sodišču se ni opravičil, tožilka Petra Vugrinec pa je sodišču predlagala, naj ga denarno kaznuje. Na sodišče sta včeraj prišla le obtoženi in Brajdič, pa še to s polurno zamudo.

»Nimam pojma,« je Belcl le odgovoril na vprašanje sodnice, če morda ve, kje sta brata Grm. Sodnici tako spet ni preostalo drugega, kot da sojenje preloži, tokrat na 9. april. Tokrat je prisilno privedbo odredila tudi za Mihaela Grma, ki pa ga za zdaj še ne bo kaznovala, saj bi včerajšnja obravnava v vsakem primeru odpadla.

Belclu tožilstvo očita, da je Knaflja 18. marca 2021 z neznanim trdim topim predmetom z zelo veliko silo udaril v predel glave, mu nato s kablom in vrvjo zvezal roke in noge ter jih medsebojno povezal na hrbtu. Potem je odšel. Naslednji dan je Knaflja v gozdu našel njegov znanec Stanislav F.

Takoj je poklical policijo, kmalu so prispeli reševalci, a ga zaradi prehudih poškodb glave in možganov niso mogli več rešiti. Napaden naj bi bil zaradi denarja, pa čeprav je živel povsem skromno.

