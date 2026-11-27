Nobenega dvoma ni, da je 44-letni Ukrajinec Dmytro Dobniuk 30. julija lani ob 10.17 na štajerki povzročil tragedijo, v kateri je umrlo pet njegovih rojakinj, ena pa je bilo hudo ranjena. S takim mnenjem celjskega okrožnega sodišča se strinja tudi tamkajšnje višje, saj je, tako predsednik okrožnega sodišča Darko Berlak, prvostopenjsko sodbo v krivdoreku potrdilo. V preostalem delu pa jo je pritožbeni senat razveljavil in vrnil prvi stopnji v vnovično odločanje.
Borec v vojni proti Rusiji je oče treh mladoletnih otrok in invalidski upokojenec, prejema pa 46,60 evra pokojnine, kar je seveda veliko premalo, da bi preživel družino, zato si je našel postranski posel – prevoze potnikov s kombijem v Italijo. Nesreča se je zgodila med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami pri Tepanjah. Sedel je za volanom ter se igračkal z mobilnim telefonom, zaradi tega pa spregledal Darsovo signalizacijo, ki je opozarjala na delovno zaporo. In ko se je približal stoječi koloni, ni zaviral, ampak je silovito treščil v zadnji del tovornjaka. Posledice so bile tragične.
Moja duša je umrla na kraju nesreče.
»Zelo mi je žal, da se je to zgodilo, zato prosim sodišče za pravično kazen,« je sklenil voznik kombija. In kakšna je bila po mnenju prvostopenjskega sodišča primerna in pravična? Maja je bil obsojen na tri leta ječe in stransko kazen odvzem vozniškega dovoljenja B-kategorije za leto in tri mesece. In medtem, ko se je torej višje sodišče strinjalo z okrožnim, da je Dmytro Dobniuk kriv, pa se z marsičim drugim ni, saj je sodbo med drugim razveljavilo v odločbah o kazenskih sankcijah in vštetju pripora, delno pa je bila razveljavljena tudi zaradi nezadostne obrazložitve časa trajanja izrečene stranske kazni prepovedi vožnje. Tudi na ponovljenem procesu bo sodil senat sodnika Grassellija.