Nobenega dvoma ni, da je 44-letni Ukrajinec Dmytro Dobniuk 30. julija lani ob 10.17 na štajerki povzročil tragedijo, v kateri je umrlo pet njegovih rojakinj, ena pa je bilo hudo ranjena. S takim mnenjem celjskega okrožnega sodišča se strinja tudi tamkajšnje višje, saj je, tako predsednik okrožnega sodišča Darko Berlak, prvostopenjsko sodbo v krivdoreku potrdilo. V preostalem delu pa jo je pritožbeni senat razveljavil in vrnil prvi stopnji v vnovično odločanje.

Vojni invalid

Borec v vojni proti Rusiji je oče treh mladoletnih otrok in invalidski upokojenec, prejema pa 46,60 evra pokojnine, kar je seveda veliko premalo, da bi preživel družino, zato si je našel postranski posel – prevoze potnikov s kombijem v Italijo. Nesreča se je zgodila med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami pri Tepanjah. Sedel je za volanom ter se igračkal z mobilnim telefonom, zaradi tega pa spregledal Darsovo signalizacijo, ki je opozarjala na delovno zaporo. In ko se je približal stoječi koloni, ni zaviral, ampak je silovito treščil v zadnji del tovornjaka. Posledice so bile tragične.

Moja duša je umrla na kraju nesreče.

»Slišim vpitje deklet in sebe, ko kličem na pomoč,« je o svojih nočnih morah povedal Dobniuk. Foto: Mojca Marot

Pred kazenskim senatom okrožnega sodišča, ki mu je predsedoval, se je pokesal: »Prevzemam popolno odgovornost za nesrečo in izrekam sožalje svojcem pokojnih, opravičujem se tudi hudo poškodovani. Nobena kazen in moje besede jih ne bodo vrnile v življenje . Svoje delo sem opravljal vestno in z ljubeznijo. Nikoli več pa ne bom sedel za volan, saj je moja duša umrla na kraju nesreče, ki jo podoživljam praktično vsako noč, ko ne morem spati. Takrat slišim vpitje deklet in sebe, ko kličem na pomoč. In vidim slike nesreče.« Izvedenec za psihiatrijoje ugotovil, da od nesreče Dobniuk trpi za posttravmatsko stresno motnjo. »Bil je ukleščen v vozilu in se je vsega zavedal. Ena od žrtev je visela nad njim, njena kri je kapljala nanj . Videl je, da je mlahava, mrtva. Bilo mu je težko, vse potnice je poznal od prej in so si bili blizu. Ob tem se ni mogel rešiti, bal se je, da se bo vse vžgalo.« Ker je torej v nesreči umrlo kar pet ljudi (voznik je bil lažje ranjen), najvišja zagrožena kazen pa je osem let zapora, se je tožilkizdelo primerno, da v zameno za priznanje predlaga štiri leta in štiri mesece zapora ter prepoved vožnje za 15 mesecev. S tem se ni strinjal Ukrajinčev zagovornik, ki je v spis vložil pismo Dobniukovega delodajalca, ki je zapisal, da je bil njihovzelo zanesljiv in vesten voznik, brez prekrškov, na kar kaže tudi prazna evidenca, poleg tega pa ga imajo vsi zelo radi. Zdaj je v stresu in zelo obžaluje dejanje, ki ga je povzročil in zaradi katerega trpijo tudi svojci umrlih potnic

»Zelo mi je žal, da se je to zgodilo, zato prosim sodišče za pravično kazen,« je sklenil voznik kombija. In kakšna je bila po mnenju prvostopenjskega sodišča primerna in pravična? Maja je bil obsojen na tri leta ječe in stransko kazen odvzem vozniškega dovoljenja B-kategorije za leto in tri mesece. In medtem, ko se je torej višje sodišče strinjalo z okrožnim, da je Dmytro Dobniuk kriv, pa se z marsičim drugim ni, saj je sodbo med drugim razveljavilo v odločbah o kazenskih sankcijah in vštetju pripora, delno pa je bila razveljavljena tudi zaradi nezadostne obrazložitve časa trajanja izrečene stranske kazni prepovedi vožnje. Tudi na ponovljenem procesu bo sodil senat sodnika Grassellija.