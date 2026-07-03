Sojenje za umor Satka Zovka: so policisti sledili napačnemu?!

KAVAŠKI KLAN

Dokazi zoper domnevno združbo na trhlih temeljih, če tožilkama ne uspe na višjem sodišču, se lahko obrambi in obtoženim smeji.

Specializirani državni tožilki Nevena Vukčević in Špela Brezigar sta se znašli pred zelo težko nalogo. V kazenski zadevi zoper Dina Muzaferovića - Cezarja, Jaka Berganta, Rolanda Cretuja, Osmana Koštića, Vilija Šušnika in Bobana Stojanovića (ta je edini, ki ni obtožen umora, ampak le hranjenja večje količine droge z namenom prodaje), ki odmeva vse do Bosne in Hercegovine, bi lahko v najslabšem primeru ostali brez najpomembnejših ali celo odločilnih dokazov. Da bi jih bilo treba izločiti iz spisa, ker so bili zbrani v nasprotju z določili zakona o kazenskem postopku, je s sklepom 13. aprila ...