Sojenje za umor Satka Zovka: so policisti sledili napačnemu?!

Dokazi zoper domnevno združbo na trhlih temeljih, če tožilkama ne uspe na višjem sodišču, se lahko obrambi in obtoženim smeji.
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Satko Zovko je bil umorjen 29. novembra 2024 v zgodnjih jutranjih urah. FOTO: Dejan Javornik
Specializirani državni tožilki Nevena Vukčević in Špela Brezigar sta se znašli pred zelo težko nalogo. V kazenski zadevi zoper Dina Muzaferovića - Cezarja, Jaka Berganta, Rolanda Cretuja, Osmana Koštića, Vilija Šušnika in Bobana Stojanovića (ta je edini, ki ni obtožen umora, ampak le hranjenja večje količine droge z namenom prodaje), ki odmeva vse do Bosne in Hercegovine, bi lahko v najslabšem primeru ostali brez najpomembnejših ali celo odločilnih dokazov. Da bi jih bilo treba izločiti iz spisa, ker so bili zbrani v nasprotju z določili zakona o kazenskem postopku, je s sklepom 13. aprila ...