Šok, iz stanovanjske hiše izginilo premoženje vredno nekaj 10 tisočakov

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje smo v zadnjih 24urah prejeli 292 klicev občanov. 72 klicev je bilo interventnih, 3 nujni. 29 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 21 s področja prometne varnosti in 20 s področja javnega reda in miru.

Kriminaliteta

Na območju Dobrne sta neznana storilca vlomila v stanovanjsko hišo in ukradla zlatnino ter gotovino. Z dejanjem sta lastnike oškodovala za nekaj 10.000 evrov.

Na Ljubljanski cesti v Celju je neznani storilec iz parkiranega osebnega avtomobila odtujil vsa štiri platišča s pnevmatikami. Lastnik je bil z dejanjem oškodovan za 1000 evrov.