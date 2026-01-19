Šokanten prizor sredi ceste: v zaklenjenem avtu je bil mrtev voznik (FOTO)

V nedeljo, 18. januarja 2026, ob 6.55 so na glavni cesti v smeri od Obrova proti Kozini, pri naselju Gradišče pri Materiji posredovali gasilci PGD Materija, potem ko je voznik osebnega avtomobila nezavesten obležal v zaklenjenem vozilu.

Po pozivu ReCO Postojna so gasilci najprej zavarovali kraj dogodka, nato pa s tehničnim posegom odprli vrata avtomobila. Ob pregledu so ugotovili, da voznik ne diha, zato so ga takoj izvlekli iz vozila in začeli izvajati temeljne postopke oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED). Po prihodu zdravstvenega osebja so sodelovali pri nadaljnji reanimaciji, vendar je voznik kljub trudu vseh na kraju umrl.

Zaradi intervencije je bila glavna cesta približno uro in pol zaprta za promet. Zaključili so jo ob 8.44. Sodelovalo je osem gasilcev PGD Materija z dvema voziloma, dodatnih sedem gasilcev je bilo v pripravljenosti v gasilskem domu. Poleg njih sta posredovali dve reševalni ekipi ZD NMP Sežana, policisti PP Kozina in uslužbenci pogrebne službe. Okoliščine dogodka obravnava policija.