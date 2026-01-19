  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
INTERVENCIJA

Šokanten prizor sredi ceste: v zaklenjenem avtu je bil mrtev voznik (FOTO)

Zgodilo se je pri naselju Gradišče pri Materiji.
Na kraju nesrečnega dogodka FOTO: PGD Materija
Na kraju nesrečnega dogodka FOTO: PGD Materija
S. N.
 19. 1. 2026 | 09:05
 19. 1. 2026 | 09:15
A+A-

V nedeljo, 18. januarja 2026, ob 6.55 so na glavni cesti v smeri od Obrova proti Kozini, pri naselju Gradišče pri Materiji posredovali gasilci PGD Materija, potem ko je voznik osebnega avtomobila nezavesten obležal v zaklenjenem vozilu.

Po pozivu ReCO Postojna so gasilci najprej zavarovali kraj dogodka, nato pa s tehničnim posegom odprli vrata avtomobila. Ob pregledu so ugotovili, da voznik ne diha, zato so ga takoj izvlekli iz vozila in začeli izvajati temeljne postopke oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED). Po prihodu zdravstvenega osebja so sodelovali pri nadaljnji reanimaciji, vendar je voznik kljub trudu vseh na kraju umrl.

Zaradi intervencije je bila glavna cesta približno uro in pol zaprta za promet. Zaključili so jo ob 8.44. Sodelovalo je osem gasilcev PGD Materija z dvema voziloma, dodatnih sedem gasilcev je bilo v pripravljenosti v gasilskem domu. Poleg njih sta posredovali dve reševalni ekipi ZD NMP Sežana, policisti PP Kozina in uslužbenci pogrebne službe. Okoliščine dogodka obravnava policija.

Več iz teme

nesrečagasilcismrtPGD Materija
ZADNJE NOVICE
10:45
Novice  |  Slovenija
IMA VSE, KAR IMAJO VELIKI

V vasi Hranjigovci pri Svetem Tomažu navdušuje smučišče, primerno za vse generacije (FOTO)

Smučišče je iz leta v leto bolje vzdrževano in opremljeno. Navdušuje domače in tuje goste, primerno za vse generacije.
Oste Bakal19. 1. 2026 | 10:45
10:35
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Šeško je počival, čustveno slovo Kampla

Poškodba slovenskega nogometnega reprezentanta Jake Bijola. Žan Vipotnik najboljši strelec druge angleške lige.
Matic Rupnik19. 1. 2026 | 10:35
10:25
Bulvar  |  Suzy
ZALJUBLJENA

Domen Valič in Tjaša Žibert: ne skrivata se več (Suzy)

Zdi se, da je prav Suzy spodbudila zaljubljeni par, da še javno obelodani svojo zvezo.
19. 1. 2026 | 10:25
10:15
Novice  |  Slovenija
NADOMESTNO BIVALIŠČE

To je storila občina za družino po tragediji v Dražencih, življenje triletnika še vedno visi na nitki

Hajdinska občina družini po požaru v Dražencih našla začasno namestitev.
19. 1. 2026 | 10:15
10:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBALA

V Kopru voznik avtobusa na kokainu, stanje je ugotovil potnik

Policisti so sprva sumili, da je pijan, a ni napihal.
19. 1. 2026 | 10:05
09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki