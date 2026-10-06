Šok med intervencijo v romskem naselju pri Črnomlju: med nudenjem pomoči napadli reševalko

Intervencija, ki bi morala biti namenjena pomoči obolelemu, se je na območju Črnomlja sprevrgla v nevaren incident. Reševalko Zdravstvenega doma Črnomelj so med opravljanjem njenega dela napadli in jo lažje poškodovali, je prvi poročal portal Moja Dolenjska.

Po doslej znanih informacijah se je napad zgodil 29. septembra zvečer, ko je ekipa nujne medicinske pomoči odšla na intervencijo zaradi obolele osebe na območju Lokev pri Črnomlju. Ker je šlo za intervencijo v romskem naselju, naj bi bila o dogodku obveščena tudi policija, zdravstvena in policijska ekipa pa naj bi se dogovorili za srečanje na črnomaljski obvoznici, navaja Nova 24TV.

Reševalka stopila iz vozila, nato je sledil napad

Po navedbah medijev so do reševalnega vozila že med čakanjem na policiste prišli ljudje, povezani s klicem na pomoč. Reševalka je iz vozila izstopila, ker je želela čim prej pomagati obolelemu. Takrat naj bi jo eden od moških zgrabil za vrat in jo z glavo udarjal ob vrata reševalnega vozila. Ob tem naj bi preklinjal in zdravstvenemu osebju očital, da bodo odgovorni, če bo z obolelim kaj narobe. Kmalu zatem so na kraj prišli tudi policisti. Reševalka je bila po navedbah STA v napadu lažje poškodovana.

O dogodku obvestili več institucij

V Zdravstvenem domu Črnomelj so napad potrdili. O njem so obvestili policijo, Občino Črnomelj, dispečersko službo in ministrstvo za zdravje.

Za zdaj vse podrobnosti policijskega postopka še niso javno znane. Prav tako še ni jasno, kako bo primer pravno opredeljen in kakšni ukrepi bodo sledili proti domnevnemu napadalcu.