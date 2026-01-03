  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V 79. LETU

Šok na božično noč: umrl je Andrej Kolar, duša lokalne skupnosti

V Pilštanju žalujejo za Andrejem Kolarjem, promotorjem svojega kraja. Na prazniku Kozjanskega jabolka je pridobil prav poseben naziv.
Carjeviča 2025 Andreja Kolarja so na prestolu obkrožili njegovi domači. FOTOGRAFIJE: JZ Kozjanski park

Carjeviča 2025 Andreja Kolarja so na prestolu obkrožili njegovi domači. FOTOGRAFIJE: JZ Kozjanski park

Bil je tudi izvrsten turistični vodnik.

Bil je tudi izvrsten turistični vodnik.

Lansko priznanje mu je izročil minister za naravne vire in prostor Jože Novak.

Lansko priznanje mu je izročil minister za naravne vire in prostor Jože Novak.

Carjeviča 2025 Andreja Kolarja so na prestolu obkrožili njegovi domači. FOTOGRAFIJE: JZ Kozjanski park
Bil je tudi izvrsten turistični vodnik.
Lansko priznanje mu je izročil minister za naravne vire in prostor Jože Novak.
Mojca Marot
 3. 1. 2026 | 15:10
3:57
A+A-

V začetku tedna so se na pokopališču v Pilštanju na Kozjanskem številni poslovili od Andreja Kolarja - Andija, ki se je nenadoma poslovil na božično noč, ravno, ko je šel k polnočnici. Njegovo srce se je nepričakovano ustavilo v 79. letu starosti, ko je bil še poln delovne vneme in načrtov, kaj vse bi še postoril. Kolar je bil namreč eden najbolj znanih Pilštanjčanov, bil je dolgoletni predsednik, zadnjih 18 let pa turistični vodnik ter eden od ustanoviteljev Turističnega društva (TD) Pilštanj. Bil je tako rekoč srce in duša tega srednjeveškega trga, pa tudi učitelj v muzejski šolski učilnici na Pilštanju ter pobudnik Prangerjade – srečanja slovenskih krajev s prangerjem oziroma sramotilnim stebrom. Njegovo delo na področju turizma so prepoznali tudi mnogi drugi, saj je leta 2023 prejel priznanje naj delavec na področju turizma destinacije Podčetrtek, leta 2024 pa častni zlati znak Turistične zveze Slovenije, in sicer za uspešno delo pri razvoju turizma v Sloveniji.

Doma je imel nasad s tradicionalnimi in avtohtonimi sortami jabolk.

Bil je tudi izvrsten turistični vodnik.
Bil je tudi izvrsten turistični vodnik.
»Neizmerno je ljubil svoj domači kraj in se vse svoje življenje trudil, da bi Pilštanj, ki s svojo izjemno bogato zgodovino izstopa med ostalimi okoliškimi kraji, ohranil pred propadom. Kot nekdanji učitelj je najbolj užival prav v vlogi nadučitelja Andreja in je gostom v stari šoli na Pilštanju prikazal, kako je nekoč potekal pouk po starem, obiskovalce pa je učil tudi pilštanjsko himno, ki gre takole: 'Čez Pilštanj voda teče, drnule peremo' Ob obisku pa so bili vselej deležni tudi šilca drnulovca,« so zapisali v TD Pilštanj. Kar 15 let, od leta 1979, je bil ravnatelj Osnovne šole (OŠ) Koprivnica. V tem času je uvedel številne izboljšave, njemu gre tudi zahvala, da sta šola in vrtec dobila prizidek in da se je začela graditi telovadnica. »Izjemno smo hvaležni za vso njegovo zapuščino ter za spomine na čas njegovega ravnateljevanja, ki jih je pred letom dni delil z nami ob praznovanju 160-letnice. Zato nas še toliko bolj žalosti, da je odšel še vedno tako poln ustvarjalnih idej in načrtov,« so zapisali v OŠ Koprivnica.

Zaljubljen v sadno drevje

Oktobra lani pa je Andrej v Podsredi, na prazniku Kozjanskega jabolka, prejel naziv carjevič leta! Prejel ga je kot lastnik travniškega sadovnjaka s starimi sortami jablan. Manjši sadjarski, vinogradniški in čebelarski kmetiji se je, odkar je bil upokojen, še posebno posvečal, v sodelovanju s TD Pilštanj pa je organiziral tudi strokovne prikaze rezi in oskrbe sadnih dreves. Prav tako je pel pri dveh zborih, pri Kozjanskem moškem pevskem zboru ter pri ljudskih pevcih Pilštanjski gospodarji. Mimogrede, njegov zet je priznani doktor Peter Kozmus, aktualni vršilec dolžnosti predsednika mednarodne čebelarske organizacije Apimondie. Kot nam je Kolar zaupal ob prejemu priznanja carjevič leta, so ga sadna drevesa in narava zanimali že od nekdaj, veliko znanja je pridobil od staršev, sosedov, pa tudi na sadjarskih tečajih v Kozjanskem parku.

Lansko priznanje mu je izročil minister za naravne vire in prostor Jože Novak.
Lansko priznanje mu je izročil minister za naravne vire in prostor Jože Novak.

Doma je imel nasad s tradicionalnimi in avtohtonimi sortami jabolk, ki ga je pred dvema desetletjema obnovil skupaj z bratom, ves čas pa je sadil tudi nova. Še več, razkril nam je, da si prizadeva ustanoviti Evropsko drenovo pot, ki bi potekala iz Srbije, prek Bosne, Hrvaške in Slovenije vse do Avstrije. Ti načrti bodo zdaj obstali, kot je nepričakovano obstalo tudi njegovo srce. Toda njegove sledi, ki jih je pustil v domačem kraju ter med domačimi, tudi pri treh vnukih, ki jim je že predajal svoje bogato znanje, bodo ostale večne. 

Več iz teme

andrej kolarsmrtslovoKozjanskoKozjanski parkcarjevič
ZADNJE NOVICE
15:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
VODITELJICA IN INŠTRUKTORICA ZUMBE

Nataša Naneva: na Fuerteventuro po novo znanje (Suzy)

Simpatična voditeljica Kolesa sreče, ki je poleg tega že štirinajst let inštruktorica zumbe, je leto 2025 zaključila z nasmehom na obrazu. Z
3. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
POSNEMAJMO GA

Pri 82 letih še vedno trenira vsak dan! Kako Mick Jagger ohranja neverjetno energijo in mladosten videz

Čeprav je staranje neizogibno, ga lahko pospešijo sedeč življenjski slog, slaba prehrana, pomanjkanje spanja, stres, prekomerno izpostavljanje soncu ter uživanje alkohola, tobaka in drog.
Miroslav Cvjetičanin3. 1. 2026 | 15:00
14:16
Novice  |  Svet
BERLIN

Kaj se dogaja? 45.000 gospodinjstev in več kot 2000 podjetij brez elektrike, policija sumi na ...

Nemčija je v visoki pripravljenosti zaradi sabotaž, usmerjenih proti infrastrukturi.
3. 1. 2026 | 14:16
14:04
Šport  |  Tekme
KRANJSKA GORA

Ana Bucik Jogan zadnji domači veleslalom v karieri končala na 29. mestu

Kranjska Gora gosti prvo preizkušnjo svetovnega pokala v alpskem smučanju v letu 2026.
3. 1. 2026 | 14:04
13:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČNO

Znano, kako se je zgodila grozljiva nesreča: moški umrl, otrok se bori za življenje

Sledi preiskava vseh okoliščin ter ugotavljanje morebitne odgovornosti staršev v zvezi z uporabo otroškega sedeža.
3. 1. 2026 | 13:45
13:26
Novice  |  Svet
CRANS MONTANA

Identificirali prve štiri žrtve smrtonosnega požara v smučarskem središču: dve sta mladoletni (FOTO)

Med državami, ki so ponudile zdravljenje poškodovanih v svojih bolnišnicah, je tudi Slovenija.
3. 1. 2026 | 13:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki