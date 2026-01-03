Šok na božično noč: umrl je Andrej Kolar, duša lokalne skupnosti

V začetku tedna so se na pokopališču v Pilštanju na Kozjanskem številni poslovili od Andreja Kolarja - Andija, ki se je nenadoma poslovil na božično noč, ravno, ko je šel k polnočnici. Njegovo srce se je nepričakovano ustavilo v 79. letu starosti, ko je bil še poln delovne vneme in načrtov, kaj vse bi še postoril. Kolar je bil namreč eden najbolj znanih Pilštanjčanov, bil je dolgoletni predsednik, zadnjih 18 let pa turistični vodnik ter eden od ustanoviteljev Turističnega društva (TD) Pilštanj. Bil je tako rekoč srce in duša tega srednjeveškega trga, pa tudi učitelj v muzejski šolski učilnici na Pilštanju ter pobudnik Prangerjade – srečanja slovenskih krajev s prangerjem oziroma sramotilnim stebrom. Njegovo delo na področju turizma so prepoznali tudi mnogi drugi, saj je leta 2023 prejel priznanje naj delavec na področju turizma destinacije Podčetrtek, leta 2024 pa častni zlati znak Turistične zveze Slovenije, in sicer za uspešno delo pri razvoju turizma v Sloveniji.

Doma je imel nasad s tradicionalnimi in avtohtonimi sortami jabolk.

Bil je tudi izvrsten turistični vodnik.

Zaljubljen v sadno drevje

»Neizmerno je ljubil svoj domači kraj in se vse svoje življenje trudil, da bi Pilštanj, ki s svojo izjemno bogato zgodovino izstopa med ostalimi okoliškimi kraji, ohranil pred propadom. Kot nekdanji učitelj je najbolj užival prav v vlogi nadučitelja Andreja in je gostom v stari šoli na Pilštanju prikazal, kako je nekoč potekal pouk po starem, obiskovalce pa je učil tudi pilštanjsko himno, ki gre takole: 'Čez Pilštanj voda teče, drnule peremo' … Ob obisku pa so bili vselej deležni tudi šilca drnulovca,« so zapisali v TD Pilštanj. Kar 15 let, od leta 1979, je bil ravnatelj Osnovne šole (OŠ) Koprivnica. V tem času je uvedel številne izboljšave, njemu gre tudi zahvala, da sta šola in vrtec dobila prizidek in da se je začela graditi telovadnica. »Izjemno smo hvaležni za vso njegovo zapuščino ter za spomine na čas njegovega ravnateljevanja, ki jih je pred letom dni delil z nami ob praznovanju 160-letnice. Zato nas še toliko bolj žalosti, da je odšel še vedno tako poln ustvarjalnih idej in načrtov,« so zapisali v OŠ Koprivnica.

Oktobra lani pa je Andrej v Podsredi, na prazniku Kozjanskega jabolka, prejel naziv carjevič leta! Prejel ga je kot lastnik travniškega sadovnjaka s starimi sortami jablan. Manjši sadjarski, vinogradniški in čebelarski kmetiji se je, odkar je bil upokojen, še posebno posvečal, v sodelovanju s TD Pilštanj pa je organiziral tudi strokovne prikaze rezi in oskrbe sadnih dreves. Prav tako je pel pri dveh zborih, pri Kozjanskem moškem pevskem zboru ter pri ljudskih pevcih Pilštanjski gospodarji. Mimogrede, njegov zet je priznani doktor Peter Kozmus, aktualni vršilec dolžnosti predsednika mednarodne čebelarske organizacije Apimondie. Kot nam je Kolar zaupal ob prejemu priznanja carjevič leta, so ga sadna drevesa in narava zanimali že od nekdaj, veliko znanja je pridobil od staršev, sosedov, pa tudi na sadjarskih tečajih v Kozjanskem parku.

Lansko priznanje mu je izročil minister za naravne vire in prostor Jože Novak.

Doma je imel nasad s tradicionalnimi in avtohtonimi sortami jabolk, ki ga je pred dvema desetletjema obnovil skupaj z bratom, ves čas pa je sadil tudi nova. Še več, razkril nam je, da si prizadeva ustanoviti Evropsko drenovo pot, ki bi potekala iz Srbije, prek Bosne, Hrvaške in Slovenije vse do Avstrije. Ti načrti bodo zdaj obstali, kot je nepričakovano obstalo tudi njegovo srce. Toda njegove sledi, ki jih je pustil v domačem kraju ter med domačimi, tudi pri treh vnukih, ki jim je že predajal svoje bogato znanje, bodo ostale večne.