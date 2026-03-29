Šok na območju Laškega: življenje 88-letnice ugasnilo na kraju

Včeraj, nekaj čez 18. uro, so bili policisti obveščeni, da je na območju Policijske postaje Laško prišlo do umora.

»62-letni moški je z ostrim predmetom tako močno poškodoval 88-letno žensko, da je zaradi posledic na kraju umrla. Osumljenemu smo odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja umor, po 116. členu Kazenskega zakonika, ga bomo kazensko ovadili,« sporočajo s PU Celje.

Več podatkov vam bodo policisti posredovali v jutrišnji izjavi za javnost. ...