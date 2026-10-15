Šok na Pohorju: v hiši zalotila neznanca v črnem, ko jo je zagledal, je zbežal v gozd

Neprijetno presenečenje je včeraj dopoldne doživela občanka v Lehnu na Pohorju. V stanovanjski hiši je zalotila neznanca, oblečenega v črna oblačila, ki je izkoristil odklenjena vrata in pregledoval prostore. Ko je opazil stanovalko, jo je ucvrl v bližnji gozd. Po podatkih policije je neznani moški vstopil v odklenjeno stanovanjsko hišo in začel pregledovati prostore. Pri tem ga je presenetila občanka. Neznanec ni čakal, ampak je nemudoma pobegnil proti bližnjemu gozdu.

Ali je iz hiše kaj odnesel, policija ni navedla. Policisti ob tem znova opozarjajo na previdnost. Hiše je treba skrbno zaklepati, tudi kadar smo doma.

V Šentjurju vlomil kar v dva parkomata

Policisti so obravnavali tudi vloma na parkirišču za avtodome v Šentjurju. Neznani storilec je vlomil v dva parkomata in iz njiju ukradel gotovino.

Poleg ukradenega denarja je povzročil še materialno škodo, saj je oba parkomata poškodoval. Višine ukradene gotovine in skupne škode policija za zdaj ni navedla. Prav tako še ni znano, kdo je odgovoren za vloma.