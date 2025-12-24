Šok na Savinjskem: kolesar umrl po trčenju z vlakom

Danes, 24. decembra, nekaj pred 15. uro, so policisti prejeli obvestilo o hudi prometni nesreči v Zidanem Mostu na območju Policijske postaje Laško. Kolesar je kljub spuščenim polzapornicam zapeljal na prehod ceste čez železniško progo prav v trenutku, ko je pripeljal vlak. Vlak je trčil v kolesarja, ki je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. Policisti identitete umrlega kolesarja za zdaj še niso potrdili. Zaradi ogleda kraja nesreče so pristojne službe zaprle cesto Zidani Most–Hrastnik. Policisti in druge intervencijske službe še vedno opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine dogodka. »Ogled kraja prometne nesreče še poteka,« je sporočil Božidar Pezdevšek, vodja centra in višji samostojni policijski inšpektor II Policijske uprave Celje.

Policija opozarja: prehodi čez železniško progo so izjemno nevarni

Policija ob tem znova opozarja, da so prehodi čez železniško progo med najnevarnejšimi prometnimi točkami. Udeleženci v prometu morajo dosledno upoštevati prometno signalizacijo, zapornice in svetlobne znake ter nikoli ne prečkati proge, kadar so zapornice spuščene ali se jim vlak približuje. Policija poudarja, da vlak zaradi svoje mase in hitrosti ne more pravočasno ustaviti, posledice trčenja pa so skoraj vedno usodne. Posebno previdnost svetujejo kolesarjem in pešcem, ki so ob takšnih trčenjih še posebej izpostavljeni.