Šok na Slapu ob Idrijci, le korak od hiše našli smrtonosno 42-kilogramsko granato

Danes, 5. novembra, ob 10.10 je Policijska uprava Nova Gorica prejela obvestilo o najdbi neeksplodiranega ubojnega sredstva iz časa prve svetovne vojne, najdenega nekaj deset metrov stran od ene od stanovanjskih hiš v naselju Slap ob Idrijci v občini Tolmin.

Tolminski policisti so odhiteli na kraj in kraj nevarne najdbe ustrezno zavarovali. Kasneje so pirotehniki civilne zaščite poskrbeli za topovsko granato, kalibra 149 mm, teže 42 kilogramov, francoske izdelave iz časa prve svetovne vojne ter jo odpeljali na uničenje.

Preventivni nasveti Policije

Neeksplodirana ubojna sredstva kljub starosti predstavljajo smrtno nevarnost. V primeru najdbe takšnega sredstva Policija poziva vse občane in občanke, naj se ga ne dotikajo in takoj pokličejo pristojne službe na intervencijske številke 112 ali 113. Policija bo kraj najdbe zavarovala, pirotehniki civilne zaščite (DENUS) pa bodo ob ustreznih varnostnih ukrepih sredstvo po potrebi uničili na kraju ali ga odpeljali na varen prostor za uničenje.

Na območju Severne Primorske in drugod po državi še vedno najdemo različna neeksplodirana ubojna sredstva iz prve in druge svetovne vojne — ročne bombe, granate, strelivo za pehotno orožje, vžigalnike, protipehotne in protioklepne mine ter letalske bombe.

Policija poudarja, da so vsa ta sredstva, tudi če so stara več kot 50 ali 100 let, zelo nevarna: nepravilno ravnanje z njimi lahko povzroči eksplozijo, požar, rušenje objektov, hude telesne poškodbe ali smrt.

Več preventivnih nasvetov in dodatnih informacij o ravnanju ob najdbi neeksplodiranih ubojnih sredstev najdete na spletnih straneh Policije.