Šok na smučišču: smučar po hudi nesreči padel v nezavest

Včeraj ob 19.16 je na smučišču Mojstrana, občina Kranjska Gora, padel smučar in zaradi poškodb padel v nezavest. Na kraju so ga oskrbeli reševalci na smučišču, v nadaljevanju pa reševalci NMP Jesenice, ki so ga prepeljali na zdravljenje v SB Jesenice. O smučarski nesreči so bili obveščeni policisti PU Kranj, poroča Spin112.

Včeraj ob 14.10 se je na smučišču Podkoren, občina Kranjska Gora, poškodoval smučar. Na kraju so ga oskrbeli reševalci na smučišču. Predali so ga reševalcem NMP Jesenice, ki so ga nato prepeljali v SB Jesenice.