Šok pod Triglavom: gorski reševalci razkrili, kaj se je dogajalo sinoči

Ob sobotnem večeru, ko se dan že nekoliko umiri, se večini ne ljubi iz hiše, a bohinjski gorskih reševalci so se brez oklevanja odpravili v zahtevno akcijo. »Poslovili smo se od domačih in odšli v noč«. Vse za to, da bi iz zagate rešili dva mlada popotnika iz Francije, ki sta zadnji dan dopusta želela izkoristiti do zadnjega, pot pa ju je zanesla v nevarno temo.

Utrujena, premražena in izgubljena

Fanta sta se zgodaj zjutraj iz Ukanca podala proti Triglavskim jezerom. Komarča naj bi bila zanju pretežka, zato sta po nasvetu naključne mimoidoče izbrala obvoz prek Komne in Lopučnice. A že tam se je pokazalo, da načrt ni bil najbolje zastavljen. Kočo pri Triglavskih jezerih sta celo spregledala, pot pa nadaljevala proti Ovčariji, kjer se je začelo zapletati.

FOTO: Gorski reševalci Bohinj

Premočena, izčrpana in zmedena sta ubrala napačno stezo. Ujela ju je noč. Ko izhoda nista več našla, sta poklicala pomoč. »Ker nista videla izhoda, sta nas poklicala in se morda uštela v tem, da bomo po njiju prišli peš. V takem ga pač ni junaka, ki bi na Ovčarijo priletel s helikopterjem,« so zapisali.

FOTO: Gorski reševalci Bohinj

»Štuparamo do Dednega polja«

Reševalci so se odpravili v noč. Kmalu je bilo jasno, da bo eden izmed Francozov komaj zmogel vrnitev v dolino: mišice so mu klecnile med izčrpanostjo in krči. A fantje iz Bohinja znajo stisniti zobe.

Eden od njih si je mladeniča dobesedno naložil na hrbet in ga vztrajno nosil vse do Dednega polja. Tam jih je čakal njihov zvesti Terrano in pot do varnega zavetja se je končno zaključila.

Kaj se je zalomilo?

Smo se iz te akcije kaj naučili? »Mi ne, ker se na pot v hribe znamo dobro pripraviti. Lahko pa za vas vseeno ponovimo korake ustrezne priprave,« so zapisali in jih našteli:

* izberemo primerno pot glede na naše znanje in psihofizične sposobnosti

* preverimo vremensko napoved

* s seboj vzamemo turi in razmeram primerno opremo

* nekoga obvestimo o našem načrtu poti

* na poti spremljamo morebitne vremenske spremembe in sledimo markacijam

* po potrebi naj se nam ne bo nerodno obrniti

Kaj je včeraj »sfalilo«? Marsikaj, bosta pa fanta zaradi naše pomoči lahko naslednjič zadevo popravila.