Streljanje v Pivki, na kraju umrla moški in ženska

S PU Koper sporočajo, a so ob 6.58 dobili informacijo o streljanju v Pivki, ob Kolodvorski cesti. Policisti in kriminalisti so bili nemudoma napoteni na kraj dogodka.

»Potrdimo lahko, da sta na kraju mrtvi dve osebi, moški in ženska. Trenutno kriminalisti opravljajo ogled kraja, več informacij bomo javnosti sporočili naknadno,« so sporočili javnosti.

Zaradi ogleda kraja dogodka na Kolodvorski cesti v Pivki je cesta zaprta za ves promet. Osebna vozila so preusmerjena na Radohovsko cesto, tovorna pa na Kozino, so zapisali na spletni strani Občine Pivka.