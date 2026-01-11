Šok v centru Ljubljane: 30-letnika izdala papirnata vrečka

Kriminalisti Policijske postaje Ljubljana Moste so imeli v petek, 9. januarja 2026, na območju centra Ljubljane v postopku 30-letnega, državljana Srbije. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da ima omenjeni pri sebi papirnato vrečko, v kateri se nahajajo 4 vakuumsko zaprte vrečke, za katere je obstajal sum, da se v njih nahaja prepovedana droga. Predmeti so bili zaseženi, osumljenemu pa je bilo odrejeno pridržanje. Z analizo je bilo ugotovljeno, da se je v vrečkah nahajalo skupno okoli 2 kg prepovedane droge heroin. Po zaključeni kriminalistični preiskavi je bil osumljeni, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor, sporočajo s PU Ljubljana.

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1211 klicev, 363 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 62 nanašalo na kriminaliteto, 160 na javni red in mir, ter 115 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 15 tatvin, 3 vlome (v enem primeru je ostalo pri poskusu) in primer poškodovanja tuje stvari. Prav tako so posredovali v dveh primerih nasilja v družini, enega osumljenca so pridržali in zbirajo obvestila zaradi suma storitev kaznivih dejanj.