PU LJUBLJANA

Šok v centru Ljubljane: 30-letnika izdala papirnata vrečka

Gre za državljana Srbije.
FOTO: PU Ljubljana
FOTO: PU Ljubljana
S. U.
 11. 1. 2026 | 09:05
1:37
A+A-

Kriminalisti Policijske postaje Ljubljana Moste so imeli v petek, 9. januarja 2026, na območju centra Ljubljane v postopku 30-letnega, državljana Srbije. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da ima omenjeni pri sebi papirnato vrečko, v kateri se nahajajo 4 vakuumsko zaprte vrečke, za katere je obstajal sum, da se v njih nahaja prepovedana droga. Predmeti so bili zaseženi, osumljenemu pa je bilo odrejeno pridržanje. Z analizo je bilo ugotovljeno, da se je v vrečkah nahajalo skupno okoli 2 kg prepovedane droge heroin. Po zaključeni kriminalistični preiskavi je bil osumljeni, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor, sporočajo s PU Ljubljana.

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1211 klicev, 363 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 62 nanašalo na  kriminaliteto, 160 na javni red in mir, ter 115 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 15 tatvin, 3 vlome (v enem primeru je ostalo pri poskusu) in primer poškodovanja tuje stvari. Prav tako so posredovali v dveh primerih nasilja v družini, enega osumljenca so pridržali in zbirajo obvestila zaradi suma storitev kaznivih dejanj.

LjubljanadrogePU Ljubljanakaznivo dejanje
10:25
Bulvar  |  Suzy
ZASNEŽENA NOČ

Nina Osenar Kontrec: mraz jim ne pride do živega (Suzy)

Marlon je v družbi mamice in očka razposajeno poskakoval po zasneženi odeji.
11. 1. 2026 | 10:25
10:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA V OKOLICI ŠKOFJE LOKE

Ogorčenje po smrti 29-letnika pri pluženju snega: Sedaj naj se tisti, ki se vztrajno pritožujejo, da niso ceste splužene, malo zamislijo

Oglasilo se je tudi komunalno podjetje, to so zapisali pokojnemu v slovo.
11. 1. 2026 | 10:05
10:00
Novice  |  Nedeljske novice
DEJAN VUNJAK

Zelo rad kuham

Na glasbeni sceni je že 14 let, ob 40-letnici Brendijeve glasbe pa pripravlja koncert. Ponosen je na očetovo delo in počaščen, da ohranja njegove pesmi.
Mojca Marot11. 1. 2026 | 10:00
09:25
Bulvar  |  Glasba in film
NOVA PESEM IN VIDEOSPOT

Modrijan Peter Oset je presenetil oboževalce, poglejte, kaj je pokazal v videospotu (VIDEO)

Novo hudomušno polko Modrijani snemali na gradbišču
Mojca Marot11. 1. 2026 | 09:25
09:10
Lifestyle  |  Stil
ZA VOLANOM

Avto je opazno zrasel in znova meri na veliko kupcev

Novi volkswagen t-roc znova meri na veliko kupcev; najprej blagi, nato polni hibrid.
Gašper Boncelj11. 1. 2026 | 09:10
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Šok v centru Ljubljane: 30-letnika izdala papirnata vrečka

Gre za državljana Srbije.
11. 1. 2026 | 09:05

