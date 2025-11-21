Šok v Kopru! Tatovi vdrli v poslovni prostor in pobrali mobilne telefone ter goro gotovine

Policisti na Primorskem so v zadnjih mesecih obravnavali več primerov vlomov in serij vlomov v stanovanjske hiše, poslovne prostore in osebna vozila. V Kopru so neznanci vlomili v poslovni prostor. Storilci so odnesli več mobilnih telefonov znamke Apple in večjo vsoto gotovine. Policija zadevo intenzivno preiskuje, so sporočili iz Policijske uprave Koper.

»Ulična cena« za ukradene nove iPhone oziroma njihova vrednost na črnem trgu je bistveno nižja od maloprodajne. Razlog so Applove napredne varnostne funkcije, kot so Activation Lock, Find My in blokada IMEI, ki naprave naredijo neuporabne za mobilne storitve ali običajno preprodajo. Zaradi tega imajo tatovi zelo omejene možnosti: hiter preprodajni »flip« (če je telefon odklenjen), prodaja za dele ali izvoz na trge, kjer kupci ne dajo kaj dosti na poreklo robe.

Tatovi pogosto ciljajo na 20–50 % maloprodajne cene za odklenjene naprave ali 10–30 % za telefone, ki so uporabni le za rezervne dele, vendar so dejanska izplačila še nižja zaradi tveganja in potrebe po hitri prodaji. To pomeni, da bodo v Kopru ukradeni iphoni, ki so sicer vredni tisočaka ali več (domnevamo, da gre za nove modele iPhone 17), naprodaj za nekaj malega stotakov. A pozor, kdor bo kupil tako napravo, bo poleg slabe karme prevzel nase še tveganje, da mu bo lepega dne na vrata potrkala policija. Serijske oz. IMEI številke ukradenih telefonov so namreč policiji znane.

Preventivni nasveti za varstvo pred krajo