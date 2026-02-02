Tragedija pri Črnomlju! Pred otroki ubil svaka, policija išče osumljenca Bojanića

Razkrivamo, da je v soboto v Bojancih, naselju v Občini Črnomelj, prišlo do uboja. Po naših neuradnih informacijah je 43-letni Darko Senić iz mesta Novi Grad v BiH z ženo in dvema otrokoma prišel na obisk k sestri. Tam pa naj bi ga ustrelil sestrin mož oziroma njegov svak, lovec Borislav Bojanić. Policija, ki je glede podrobnosti kaznivega dejanja za zdaj skopa z informacijami, Bojanića še vedno išče.

Javnost se le obvestili, da je Policijska postaja Črnomelj 31. januarja zvečer obravnavala kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Po storjenem dejanju je osumljenec Borislav Bojanić peš pobegnil, policisti in kriminalisti pa od takrat izvajajo intenzivne aktivnosti za njegovo izsleditev.

Policisti uporabljajo vse razpoložljive sile, vključno z droni, da bi ga našli. Bojanić je star 44 let, visok približno 185 cm in srednje postave. Ko je odšel od doma v Bojancih, je nosil temno zelene hlače.

Iskana oseba Borislav Bojanić. FOTO: PU Novo mesto

Po do zdaj znanih podatkih je Bojanić nepredvidljiv in bi bil lahko nevaren, zato policija poziva vse, ki bi ga opazili, naj se mu ne približujejo, ampak nemudoma obvestijo policiste na številko 113. Prav tako policija prosi vse, ki imajo informacije o njegovem gibanju, da to sporočijo organom pregona.

Policija poziva tudi Borislava Bojanića, da se zaradi razjasnitve vseh okoliščin dogodka sam zglasi na najbližji policijski postaji ali pokliče na številko 113, je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.

Portal GP Maljevac piše, da je Darko Senić (1982) z družino iz BiH prišel na praznovanje k sestri in njenemu možu Borislavu Bojaniću. Po navedbah portala naj bi Bojanić po vrnitvi z lova vidno opit najprej poskušal ustreliti svojega 23-letnega sina, pri čemer je Senić posredoval in skušal tragedijo preprečiti, a je bil nato sam žrtev. Da bi pokojni branil sina strelca, so nam na PU Novo mesto zanikali.

