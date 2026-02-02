  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UBOJ V BOJANCIH

Tragedija pri Črnomlju! Pred otroki ubil svaka, policija išče osumljenca Bojanića

V sporu pred družinsko hišo je pred očmi otrok umrl 43-letni Darko Senić. Iskanje osumljenca, lovca Borislava Bojanića, še vedno poteka.
Darka Senića naj bil ubil njegov svak, ki je še na begu. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
Darka Senića naj bil ubil njegov svak, ki je še na begu. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
Moni Černe
 2. 2. 2026 | 09:23
 2. 2. 2026 | 10:08
2:25
A+A-

Razkrivamo, da je v soboto v Bojancih, naselju v Občini Črnomelj, prišlo do uboja. Po naših neuradnih informacijah je 43-letni Darko Senić iz mesta Novi Grad v BiH z ženo in dvema otrokoma prišel na obisk k sestri. Tam pa naj bi ga ustrelil sestrin mož oziroma njegov svak, lovec Borislav Bojanić. Policija, ki je glede podrobnosti kaznivega dejanja za zdaj skopa z informacijami, Bojanića še vedno išče.

Javnost se le obvestili, da je Policijska postaja Črnomelj 31. januarja zvečer obravnavala kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Po storjenem dejanju je osumljenec Borislav Bojanić peš pobegnil, policisti in kriminalisti pa od takrat izvajajo intenzivne aktivnosti za njegovo izsleditev.

Policisti uporabljajo vse razpoložljive sile, vključno z droni, da bi ga našli. Bojanić je star 44 let, visok približno 185 cm in srednje postave. Ko je odšel od doma v Bojancih, je nosil temno zelene hlače.

Iskana oseba Borislav Bojanić. FOTO: PU Novo mesto
Iskana oseba Borislav Bojanić. FOTO: PU Novo mesto

Po do zdaj znanih podatkih je Bojanić nepredvidljiv in bi bil lahko nevaren, zato policija poziva vse, ki bi ga opazili, naj se mu ne približujejo, ampak nemudoma obvestijo policiste na številko 113. Prav tako policija prosi vse, ki imajo informacije o njegovem gibanju, da to sporočijo organom pregona.

Policija poziva tudi Borislava Bojanića, da se zaradi razjasnitve vseh okoliščin dogodka sam zglasi na najbližji policijski postaji ali pokliče na številko 113, je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.

Portal GP Maljevac piše, da je Darko Senić (1982)  z družino iz BiH prišel na praznovanje k sestri in njenemu možu Borislavu Bojaniću. Po navedbah portala naj bi Bojanić po vrnitvi z lova vidno opit najprej poskušal ustreliti svojega 23-letnega sina, pri čemer je Senić posredoval in skušal tragedijo preprečiti, a je bil nato sam žrtev.

Da bi pokojni branil sina strelca, so nam na PU Novo mesto zanikali. 

Več v jutrišnji izdaji Slovenskih novic ...

Več iz teme

Borislav BojanićpolicijaumorstreljanjePU Novo mestoBojanciDarko Senić
ZADNJE NOVICE
11:07
Bulvar  |  Domači trači
PO BRATRANCU DOBIL ŠE BRATA IN OČETA

Mišo Kontrec mlajši o podobnostih, ki so sprožile številna ugibanja o sorodstvenih vezeh

Mišo Kontrec ml. iz skupine Langa ima univerzalen obraz.
Roman Turnšek2. 2. 2026 | 11:07
10:45
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Mojstri zamujajo, vi pa plačujete? Trik, ki jih prisili, da pridejo točno

Marsikdo, ki se je v preteklosti že lotil gradnje ali prenove doma, pozna težavo, ko se mojstri, ki naj bi prišli ob sedmih, pojavijo ob devetih. Ali pa sploh ne pridejo.
2. 2. 2026 | 10:45
10:25
Bulvar  |  Suzy
ODLOČEN

Dejan Dogaja obljubil: Do poletja bom shujšal (Suzy)

Za začetek se je za kar 100 ur popolnoma odpovedal hrani in je pil zgolj vodo, sokove in čaje.
2. 2. 2026 | 10:25
10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
09:46
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽBENA OMREŽJA

Rosvita Pesek javno sporočila, da je čas za umik!

Rosvita Pesek s svojim zapisom jasno opozarja na družbenopolitično problematiko in lažne informacije.
2. 2. 2026 | 09:46
09:45
Novice  |  Svet
PILOTNI PROJEKT

Na voljo bodo nočna parkirišča po zaprtju trgovin

V Hamburgu Lidl testira pilotni projekt nočnega parkiranja po zaprtju trgovin. Naredili bodo nekaj, kar je dobro za stanovalce in podnebje.
2. 2. 2026 | 09:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki