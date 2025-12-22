Šok v ovinku: 26-letnica zaradi hitrosti zletela s ceste in končala na strehi

Včeraj, v nedeljo, 21. decembra, okoli 10. ure so škofjeloški policisti obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami na cesti Žiri–Gorenja vas. 26-letna voznica avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti v nepreglednem levem ovinku zapeljala s ceste, trčila v brežino in se z vozilom prevrnila na streho. Voznica je bila lahko telesno poškodovana. Na kraju nesreče so bili prisotni tudi gasilci, promet pa je bil med ogledom oviran. Policija za voznico vodi prekrškovni postopek.

Policija opozarja Prevelika hitrost v ovinkih in na nepreglednih odsekih je eden glavnih vzrokov za prometne nesreče. Tudi izkušeni vozniki lahko izgubijo nadzor nad vozilom, kar vodi v trke, prevračanja in resne poškodbe. Vožnja mora biti vedno prilagojena razmeram na cesti. Neprilagojena hitrost vodi do nesreč, ki lahko ogrozijo vaše življenje in življenja drugih udeležencev v prometu. Bodite odgovorni, upoštevajte omejitve in vozite previdno. Prilagodite hitrost razmeram na cesti – ovinki, mokra ali spolzka cesta ter slabša vidljivost zahtevajo počasnejšo vožnjo. Ohranite varnostno razdaljo – daljša razdalja omogoča pravočasno reagiranje. Uporabljajte varnostni pas – preprečuje hujše poškodbe v primeru prevračanja ali trka. Bodite zbrani in pozorni – telefon in druge motnje zmanjšujejo odzivni čas. Preverite stanje vozila – zavore, pnevmatike in svetila morajo biti v brezhibnem stanju. Prevelika hitrost lahko prinese hude posledice Prekrški in globe – policisti lahko izrečejo visoke denarne kazni. Odpoved vozniškega dovoljenja – pri hujših ali ponavljajočih se prekrških. Prometne nesreče – lahko povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Zavarovalniške težave – pri nesrečah zaradi prehitre vožnje zavarovalnice pogosto ne krijejo vseh stroškov.

Škofjeloški policisti pa so na isti dan, nekaj minut pred 21. uro, obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami na cestni relaciji Škofja Loka–Železniki. 26-letna voznica je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala s ceste, trčila v brežino in se z avtomobilom prevrnila na streho. Voznica je bila lahko telesno poškodovana in je po nujni medicinski pomoči na kraju nesreče z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo. Na kraju nesreče so posredovali tudi gasilci, promet pa je bil med ogledom oviran. Policija vodi prekrškovni postopek proti voznici, še sporočajo s PU Kranj.

