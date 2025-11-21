Šok v Prvačini: neznanec iz gradbenega zabojnika odnesel pravo bogastvo

V Prvačini je neznanec vlomil v gradbeni zabojnik na škodo ene od gospodarskih družb. Storilec je v času od včerajšnjega popoldneva do danes s pomočjo neznanega predmeta vlomil vrata, vstopil v zabojnik in si prilastil različno gradbeno orodje ter gradbeni material. Skupna škoda, ki jo je povzročil, znaša približno 15.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Policija je ob prejemu prijave takoj začela preiskavo, preverja morebitne posnetke nadzornih kamer v bližini in poziva vse, ki bi karkoli vedeli o osumljencu ali dogodku, da se takoj obrnejo na policijo.

Storilec je s svojim dejanjem ogrozil potek gradbenih projektov, saj odtujeno orodje in material pomenita zamude in dodatne stroške za podjetje. Policija hkrati poziva podjetja in posameznike, da dodatno zavarujejo svoje gradbišče: