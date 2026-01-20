Šok v Šempetru pri Gorici, delavec se je huje poškodoval pri čiščenju stroja

Včeraj, 19. januarja, ob 16.55 so policisti prejeli obvestilo o delovni nezgodi v eni od gospodarskih družb v Šempetru pri Gorici. Med čiščenjem krtače na delovnem stroju se je poškodoval 48-letni delavec, ki si je pri delu poškodoval prst leve roke. Delavec je sicer uporabljal predpisano zaščitno opremo, vendar je kljub temu prišlo do poškodbe. Sodelavci so mu na kraju dogodka takoj nudili prvo pomoč, nato pa so reševalci poškodovanega prepeljali v Splošno bolnišnico Šempeter pri Gorici, kjer so mu zdravniki zagotovili nadaljnjo oskrbo.

Novogoriški policisti so z zbiranjem obvestil izključili tujo krivdo. O dogodku bodo pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, prav tako pa so obvestili pristojno delovno inšpekcijsko službo. Informacijo je posredoval Dean Božnik s Policijske uprave Nova Gorica.

Policija opozarja in svetuje

Policija ob tem znova opozarja, da so delovne nezgode pogoste predvsem pri posegih v delovne stroje med čiščenjem ali vzdrževanjem. Svetujejo: