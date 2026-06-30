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PU KOPER

Šok v trgovini z mešanim blagom! Blaga ni hotel plačati, ampak se je slekel

Policisti so mu izdali plačilni nalog.
FOTO: Catherine Mcqueen Getty Images
FOTO: Catherine Mcqueen Getty Images
S. U.
 30. 6. 2026 | 13:05
1:12
A+A-

S PU Koper sporočajo, da so včeraj, 29. junija 2026, malo po 13. uri na interventno številko policije poklical varnostnik iz ene od trgovin z mešanim blagom v Kopru in sporočil, da je pri tatvini zalotil moškega, ki blaga ni hotel plačati v nadaljevanju pa se je slekel in je razgrajal.

Policisti so ugotovili, da je 27-letni moški v trgovini izvršil tatvino artiklov v višini 22.15 eur. Ko ga je varnostnik zalotil in pozval naj izroči artikle, je pričel kršiti javni red in mir s tem, da se je začel slačiti, razkazoval spolni organ in razgrajal. Policisti so mu izdali plačilni nalog.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24-ih urah intervenirali v 83-ih primerih in na številko 113 prejeli skupno 443 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali tri tatvine, rop, poškodovanje tuje stvari in kaznivo dejanje prepovedan prehod meje ali ozemlja države.
 

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