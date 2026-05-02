Šok za 1. maj: vlomilec odnesel za 18.000 evrov predmetov

Policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor so od 1. maja do 2. maja (v zadnjih 24 urah) na številki policije za komunikacijo v sili "113" sprejeli 236 klicev. Med 10 kaznivimi dejanji smo zabeležili 2 tatvini, 2 povzročitvi telesne poškodbe, 2 vloma, 2 poškodovanji tuje stvari in 2 kaznivi dejanji nasilja v družini.

Policisti Policijske postaje Maribor I so 1. maja 2026 okrog 15. ure na območju občine Maribor obravnavali vlom v poslovni prostor. Neznani storilec je vlomil v poslovni prostor skozi vhodna vrata. Iz notranjosti po dosedanjih ugotovitvah ni odnesel ničesar, kjub temu pa je zaradi poškodb vrat po nestrokovni oceni povzročil za okrog 500 evrov materialne škode. Policisti so opravili ogled kraja vloma, zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Policisti Policijske postaje Maribor II pa so prav tako 1. maja 2026 okrog 21. ure na območju občine Maribor obravnavali vlom v stanovanje. Neznani storilec je vlomil v stanovanje enega od stanovanjskih blokov skozi vhodna vrata. Iz notranjosti je odnesel več predmetov in s tem po nestrokovni oceni povzročil za okrog 18000 evrov materialne škode. Policisti so opravili ogled kraja vloma, zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.