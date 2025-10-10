Šok za dolenjskega kmeta: ponoči so mu iz hleva ukradli bika, a to še ni bilo vse

V četrtek je občan obvestil šentjernejske policiste, da so mu preko noči iz hleva ukradli mladega bika, težkega približno 220 kilogramov in telico, težko približno 350 kilogramov. S tem dejanjem so ga neznanci oškodovali za približno 3000 evrov. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil, poroča novomeška policijska uprava.

V Brežicah so neznanci izpod zaklenjenega nadstreška na stadionu v Brežicah ukradli traktorsko kosilnico znamke Husqvrana in se tem lastnika oškodoval za približno 1000 evrov.

Kradli tudi tlakovce

V vinorodnem okolišu Lisec je preko noči neznanec skozi vrata vlomil v vikend. Vstopil je v prostor, ga pregledal, vendar ni ničesar ukradel. Z vlomom je naredil škode za približno 300 evrov.

V Semiču je neznanec dopoldan z dvorišča zidanice naložil in odpeljal več paketov, na katerih je bilo zloženih približno za 25 kvadratnih metrov tlakovcev. Lastnika je oškodoval za 800 evrov.