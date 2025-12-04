Šokanten zaseg na eni od ljubljanskih osnovnih šol: o vsem obveščen CSD (FOTO)

Z decembrom prihaja tudi obdobje, ko na nas preži nevarnost pirotehnike. Policisti pa so že zaznali prvi resnejši primer in to kar v osnovni šoli. Na eni izmed osnovnih šol na območju Policijske uprave Ljubljana so policisti zasegli več kosov pirotehničnih izdelkov, ki jih je imel pri sebi otrok. Ob pregledu so ugotovili, da gre za izdelke kategorij F2 in F3, ki jih otroci brez nadzorstva staršev ne smejo uporabljati. O dogodku so obvestili center za socialno delo in Inšpektorat za šolstvo zaradi odgovornosti staršev po Zakonu o šolstvu.

Zaseženi pirotehnični izdelki, ki jih je imel pri sebi otrok. FOTO: Pu Ljubljana

Resne poškodbe in prepoved v šolskem okolju

Starše opozarjajo na nevarnosti, ki jih uporaba pirotehnike predstavlja za otroke. Ti pogosto podcenijo tveganje, kar lahko privede do težjih opeklin, poškodb oči, sluha, pa tudi do požarov in škode na premoženju. Lani so na območju PU Ljubljana obravnavali dva dogodka, v katerih sta bila mladostnika huje poškodovana zaradi nepravilne uporabe pirotehničnih sredstev. V šolskem okolju je uporaba pirotehnike popolnoma prepovedana, saj ogroža varnost drugih učencev in osebja.

Poziv staršem: pogovorite se z otroki

Policija starše poziva, naj se z otroki odkrito pogovorijo o nevarnostih pirotehnike, jih opozorijo na posledice in zagotovijo ustrezen nadzor. Le s skupnim prizadevanjem lahko poskrbimo, da radovednost ali nepremišljenost ne bosta vodili v poškodbe ali druge nevarne situacije ter da bo šolsko okolje ostalo varno.