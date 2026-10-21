Šokanten zaseg pri 67-letniku: zasegli tudi več kot 42.000 evrov

Kriminalisti Policijske uprave Novo mesto so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 67-letnem osumljencu. Med preiskavo so odkrili 95 pištol in revolverjev ter 54 kosov dolgocevnega orožja, med katerimi so bile tudi avtomatske puške in drugo vojaško orožje.

Poleg orožja so zasegli več kot 13.300 kosov streliva različnih kalibrov, tri ročne bombe, eksploziv TNT, detonatorje, smodnik in druge nevarne snovi. Našli so tudi 42.360 evrov gotovine, za katero sumijo, da izvira iz kaznivih dejanj.

Orožje naj bi bilo namenjeno prodaji na črnem trgu

Med zaseženim orožjem so bili tudi kosi z odstranjenimi oziroma uničenimi serijskimi številkami, kar otežuje ugotavljanje njihovega izvora. Po navedbah policije lahko takšno orožje na črnem trgu dosega tudi desetkrat višjo ceno od običajne tržne vrednosti.

»Ne gre zgolj za nezakonito posedovanje orožja. Gre za orožje, ki lahko konča v rokah storilcev najhujših kaznivih dejanj,« so opozorili na policiji. Preiskovalci sumijo, da je bilo zaseženo orožje namenjeno nadaljnji prodaji na črnem trgu. Njegov izvor, način nabave in morebitne povezave z organiziranimi kriminalnimi združbami še preverjajo.

67-letniku so odvzeli prostost, po končani preiskavi pa so ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Kranju, ki je zanj odredila pripor. Za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva je predpisana kazen od enega do desetih let zapora.