Soseda v Poljanski dolini večkrat ustrelil v trebuh in glavo, sodišče odločilo: bil je prišteven

Na kranjskem okrožnem sodišču so dokončno razčistili vprašanje prištevnosti 53-letnika, ki je aprila lani v gozdu pri Trebiji umoril 64-letnega soseda. Tretje izvedensko mnenje je potrdilo drugo mnenje, da je bil obdolženi ob storitvi kaznivega dejanja prišteven. Tožilka je zato umaknila predlog za izrek varnostnega ukrepa in napovedala vložitev obtožnice.

Obdolženemu očitajo, da je 8. aprila 2024 oborožen s puško z dušilcem v gozdu večkrat streljal na soseda, ga zadel v trebuh in ga nato iz neposredne bližine ustrelil v glavo. Po mnenju tožilstva je dejanje storil iz brezobzirnega maščevanja, ker sosed ni spoštoval njegove prepovedi uporabe gozdne poti.

Takšna kazen mu grozi

Sprva je psihiatrični izvedenec Branko Brinšek ocenil, da je bil obdolženi zaradi paranoidne psihoze neprišteven, zato je tožilstvo predlagalo obvezno psihiatrično zdravljenje. Kasneje sta dva nova izvedenca podala nasprotno mnenje, ki ga je zdaj potrdil še tretji izvedenec Peter Pregelj.

Obramba je skušala Pregljevo mnenje izločiti zaradi domnevne pristranskosti, a je sodišče ta predlog zavrnilo. Senat je ocenil, da je vprašanje prištevnosti dokončno razčiščeno, in zavrnil nadaljnje dokazne predloge obrambe. Po pravnomočnosti sklepa o zavrženju varnostnega ukrepa bo tožilstvo vložilo obtožnico. Obdolženemu za umor grozi najmanj 15 let zapora.