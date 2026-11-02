Sosedo zabodel brez razloga, po aretaciji so ga odpeljali v Psihiatrično bolnišnico Vojnik

BILA JE V KRITIČNEM STANJU

Osumljeni 70-letnik je po napadu zažgal še svojo stanovanjsko hišo.

Policisti so bili v petek dopoldne obveščeni o poskusu uboja na območju Celja. Kot je sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje, je 70-letni moški vstopil v sosednjo stanovanjsko hišo in z nožem zabodel 64-letno sosedo. Hudo poškodovano žensko so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostala na zdravljenju. »Osumljeni je po dejanju odšel do svojega bivališča in na doslej neznan način zanetil ogenj, ki je objekt močno poškodoval,« je poročala Trbulinova. Dodala je, da so 70-letnemu moškemu po dejanju odvzeli prostost, po zbranih obvestilih pa ...