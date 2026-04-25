SPOR MED STANOVALCI

Sosedska vojna zaradi parkirnih mest v Luciji: z brusilko odrezali zapornico (FOTO)

Parkirišče je v lasti etažnih lastnikov, spor z lastnikom poslovnega prostora pa se je zaostril do te mere, da so morali že dvakrat posredovati policisti.
Nov parkirni red je udaril najemnika Pekarne Rekord 2. FOTOGRAFIJE: Moni Černe

Takole povsem nelegalno so se lotili projekta novih prostorov za avtomobile.

Posledice nočne gverilske akcije

Gradbena dela v Luciji bodo pregledali tudi inšpektorji.

Moni Černe
 25. 4. 2026 | 05:33
V središču Lucije se v tem tednu odvija prava drama zaradi parkirišča, pri kateri manjka samo še to, da začne teči kri. Policisti so posredovali dvakrat, vendar se strasti ne umirjajo. Parkirišče je v lasti vseh etažnih lastnikov stanovanjskega bloka Obala 116, ki so si zaradi pomanjkanja parkirnih mest zagotovili zapornico in tako preprečili parkiranje nepooblaščenim. Parkirnih mest namreč kljub zapornici primanjkuje že za lastnike. Zapornica je aktivna od torka oziroma naj bi bila, če ne bi takšni ureditvi nasprotoval lastnik poslovnega prostora, v katerem dejavnost pekarne opravljata najemnika. Ne lastnik ne najemnika se s parkirnim režimom ne morejo sprijazniti.

Prvi je nemudoma poklical gradbince in na zelenici, ki je prav tako v lasti etažnih lastnikov, na črno in brez soglasja začel urejati parkirišče. Dostop do njega si je zamislil kar z glavne ceste, kar bi pomenilo poseg v pločnik in kolesarsko stezo – na točki, ki je že sicer prometno nevarna. Najemnika medtem na senzor zapornice lepita trakove, njeno delovanje pa fizično onemogočata tudi z vozilom, parkiranim tako, da se ne more zapirati – avtomobil je bil čez dan deloma parkiran celo na prehodu za pešce. V noči na petek naj bi eden od bratov – tako trdita dve priči – zapornico preprosto odrezal s kotno brusilko.

»Skupaj s sprednjo in zadnjo parkirno površino imamo na voljo 30 parkirnih mest, kar ne zadostuje za 37 posameznih enot v stavbi. Dogovor etažnih lastnikov je eno parkirno mesto na enoto, zato je bila v sprednjem delu postavljena zapornica. S tem pa ni zadovoljen lastnik poslovnega prostora, kjer deluje pekarna, saj želi na lastno pest urediti dodatna parkirišča na robu zemljišča bloka, z uvozom neposredno z glavne ceste,« nam je v četrtek povedal eden od stanovalcev. »Parkirišče je v lasti vsakokratnih lastnikov na naslovu Obala 116, vendar izključno etažnih lastnikov stavbe, ne pa prizidka, ki je samostojen objekt. Del pekarne ni del bloka in zato nima pravice uporabe teh parkirnih površin.«

Gverilske akcije

Poklicali smo tudi lastnika prostora, ki ga oddaja pekarni, Igorja Lempla, ki je za ureditev parkirišča angažiral zidarsko podjetje iz Parecaga (po naših preverjanjih je izbrisano iz poslovnega registra). Območje je ograjeno, odstranjena je zelenica in plast zemlje v debelini približno desetih centimetrov, sledilo naj bi tlakovanje. Na vprašanje o nepridobljenih soglasjih je odgovoril: »Sem solastnik in ne bom nič odgovarjal.« Na dodatne poizvedbe, ki smo mu jih poslali tudi na elektronski naslov, se ni odzval. Albana Osmanollaja, ki z bratom Bekimom upravlja Pekarno Rekord 2, smo vprašali, ali se parkirišče ureja na njun predlog. »Nič ne vem o tem,« je odgovoril. Tudi o onemogočanju zapornice ne ve nič.

V prizadevanja za zaustavitev nezakonitih posegov se je aktivno vključil tudi upravnik bloka iz podjetja Upravljanje Piran, ki je obvestil vse pristojne službe, v sredo pa – ker gre za oškodovanje etažnih lastnikov – še policijo. »Policisti so legitimirali izvajalce del in etažnega lastnika – investitorja. Njihovo posredovanje je obrodilo sadove, dela so se ustavila,« nam je povedal Alen Radojkovič. Delavci so za zdaj pospravili lopate in samokolnice, vendar je površina še vedno ograjena, prostor pa ni povrnjen v prvotno stanje.

Tudi v četrtek je bil dvakrat na kraju in je lastnika vozila, podnajemnika, ki je onemogočal delovanje zapornice, opozoril, da tega ne sme početi. Obrnil se je tudi na lastnika poslovnega prostora in ga pozval, naj najemnika pozove k umiku vozila, saj je to deloma segalo na prehod za pešce, pri čemer je pričakoval, da bo vozilo odstranjeno. Ne le da vozila niso umaknili, v nočni, gverilski akciji so zapornico s kotno brusilko preprosto odrezali. Piranski policisti primer obravnavajo kot kaznivo dejanje, saj škoda presega 500 evrov, kar bi sicer po veljavni zakonodaji predstavljalo zgolj prekršek.

Za inšpekcijo niso prioriteta

Občina Piran je glede nezakonitega parkirišča ukrepala. »Nedovoljeni poseg smo prijavili medobčinskemu inšpektoratu,« odgovarja vodja odnosov z javnostmi Vesna Pinter Stojnić. » V primeru, da bi občina prejela vlogo za izdajo soglasja za izvedbo novega cestnega priključka, soglasja ne bi izdali, ker ima parkirišče že obstoječi cestni priključek na bolj varnem predelu,« pojasnjuje. »Če nekdo gradi brez tega soglasja, gre za nezakonit poseg. Ukrepa pa se po zakonu o inšpekcijskem nadzoru in področnih predpisih. Inšpekcija lahko poleg izdaje globe odredi takojšnjo ustavitev del in vzpostavitev prejšnjega stanja.«

A sklepe inšpektorata, ki je prijavo prejel, ne gre pričakovati zdaj – prej čez več let. »Pobuda trenutno čaka na obravnavo v skladu s kriteriji za obravnavo. Tovrstne zadeve ne predstavljajo prioritete, zato o časovnici težko govorimo, roki pa so lahko precej dolgi,« so pojasnili. Dodali so, da postopek še ni uveden, zato dodatnih informacij ne morejo podati. »Iz dveh fotografij, ki sta priloženi vprašanjem, je razvidno, da bi šlo lahko tudi za vznemirjanje etažnih lastnikov s samovoljnimi deli na različnih zemljiščih, kjer lahko lastniki sprožijo ustrezne postopke na sodišču,« sklenejo v kabinetu pristojnega ministrstva. Oškodovanim, ki jih država pred šerifi očitno ne zmore zaščititi, tako ne preostane drugega kot dolgotrajno in drago iskanje pravice na sodišču. 

