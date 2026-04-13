Sosedski spor ušel izpod nadzora, policija na terenu

V petek popoldan so koprski policisti prejeli obvestilo iz enega izmed gostinskih lokalov v okolici Kopra, da so v lokal pravkar prišli opiti gosti, ki se neprimerno obnašajo. Policisti so ugotovili, da so v lokal vstopili trije opiti gosti ter naročili hrano in pijačo, eden od njih pa je za mizo kmalu zaspal. Natakar jih je na početje opozoril, nakar se je eden izmed njih razjezil, ter mu pričel groziti in razgrajati po gostinskem lokalu. Kmalu za tem so se s kraja odpeljali s kombiniranim vozilom. Policisti so vozilo kmalu izsledili ter 48-letnemu moškemu zaradi kršitve javnega reda izdali plačilni nalog.

Verbalno jo je napadel sosed

Ob 15.04 so bili policisti napoteni v koprsko zaledje, od koder je klicala ženska in prijavila, da jo je verbalno napadel sosed. Policisti so ugotovili, da je 65- etni moški verbalno napadel svojo sosedo, pri čemer je nanjo kričal in jo poniževal, zaradi česar se je ta počutila prestrašeno in ponižano. Zaradi kršitve javnega reda in miru so policisti zoper kršitelja uvedli hitri postopek.

20-letni obiskal prijatelja v okolici Sežane, ko je med njima počilo

Policisti so bili ob 16.23 napoteni tudi v eno od naselij v okolici Sežane, od koder smo prejeli obvestilo, da se pred eno izmed stanovanjskih hiš nahaja moški, ki tam kriči in razbija po vratih. Policisti so ugotovili, da se je 20-letni italijanski državljan nahajal na obisku pri prijavitelju, kjer je med njima prišlo do prepira, med katerim se je ta razburil in prijavitelja z dlanjo udaril v obraz, za tem je odšel iz hiše, kjer je kričal in se nato napotil s kraja, kasneje pa se je vrnil nazaj. Policisti so kršitelju na kraju zaradi kršitve javnega reda in miru izdali plačilni nalog (globa 400 evrov).